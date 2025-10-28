Antonio Tejado insiste en su inocencia tras el robo a la casa de su tía María del Monte

Antonio Tejado ha movido ficha después de que la Fiscalía haya pedido para él una pena de prisión de 30 años como autor intelectual de cinco delitos por el violento robo a la casa de su tía María del Monte e Inmaculada Casal en agosto de 2023, al considerar que la información privilegiada que dio sobre la vivienda y la pareja al resto de la banda liderada por Arseny Garibyan 'El Ruso' habría sido clave para que el atraco se llevase a cabo con éxito.

Y aunque en un principio se apuntó a que el sobrino de la folclórica asumía que tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados junto a los otros diez procesados por el Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla, su abogado Fernando Velo ha presentado un escrito a la Audiencia de Sevilla solicitando que se archive la causa contra él.

En sus alegaciones, la defensa de Tejado insiste en su inocencia y apunta que tan solo habría en su contra meras "conjeturas e hipótesis" policiales basadas en su amistad con 'El Ruso' que en ningún caso probarían su implicación en el asalto. Por tanto, pide a la Sala el sobreseimiento provisional del caso contra él al no haber "indicios racionales de criminalidad" que justifiquen continuar con el procedimiento.

"Como siempre digo, todo lo que tiene que ver estrictamente con el procedimiento lo dirimimos con el juzgado, que es donde corresponde, y ya está. Y únicamente eso, pedimos el archivo y el sobreseimiento porque entendemos que los indicios son insuficientes" ha confirmado ante las cámaras de Europa Press Fernando Velo al ser preguntado por el escrito que ha presentado a la Audiencia de Sevilla.

Como ha querido dejar claro con un rotundo "efectivamente", siguen sosteniendo que Tejado es inocente de las acusaciones, y que no hay indicios de su criminalidad ni de que proporcionase información privilegiada a la banda para llevar a cabo el atracto a la casa de su tía: "Efectivamente, siempre. Eso es lo que sostenemos, ¿vale?".

Revelando que Antonio se encuentra "muy bien" aunque ha puntualizado que "hace mucho que no hablo con él" y desconoce si está subiendo de nuevo imágenes a redes sociales porque está más animado, el abogado ha preferido no confirmar si el sobrino de la artista ha asumido ya que tiene que sentarse en el banquillo y que podría enfrentarse a una pena de 30 años de prisión. "Yo soy su abogado únicamente. Hasta luego, gracias" ha zanjado.