Belén Esteban, de vuelta a Mediaset: "Me encantaría la verdad"
Ha compartido una imagen en redes sociales con Carmen Borrego y Belén Rodríguez, tertulianas de Telecinco
Belén Esteban ha vuelto a hablar sobre Mediaset, concretamente, sobre uno de sus programas: 'Bailando con las estrellas'. La princesa del pueblo ha elogiado la participación de su amiga Anabel Pantoja: "La veo de diez, quiero que gane, me encantaría la verdad" ha expresado, haciendo campaña por la victoria de la sobrina de Isabel Pantoja en el talent.
¿Va a seguir Belén Esteban los pasos de Lydia Lozano y va a regresar a Mediaset dos años después del polémico final de 'Sálvame'? Aunque la ex de Jesulín de Ubrique no oculta que le encantaría recibir una oferta de la cadena que la lanzó al estrellato y en la que trabajó durante más de dos décadas, lo cierto es que nadie se ha puesto en contacto con ella para proponerle un puesto de colaboradora en alguno de sus programas de crónica social como '¡De Viernes!', 'Vamos a ver', 'El tiempo justo, 'Vaya fama', 'Fiesta', 'El programa de Ana Rosa', o los debates de realities como 'Supervivientes', 'Gran Hermano', o 'La Isla de las Tentaciones'.
Sin ofertas
Y así lo ha revelado después de que una imagen compartida en redes sociales con Carmen Borrego y Belén Rodríguez -tertulianas de Telecinco- desatasen los rumores sobre la vuelta de 'la princesa del pueblo' a la que fue su casa: "Fue un encuentro fortuito, no tengo ninguna oferta" ha asegurado en 'No somos nadie' de TenTv cuando su compañero Kiko Matamoros le ha preguntado directamente por su posible regreso a la cadena de Fuencarral.
Muy discreta, sin embargo, ha evitado pronunciarse sobre la relación de Kiko Rivera e Irene Rosales, que habría empeorado considerablemente en los últimos días a raíz de la sobreexposición que la influencer estaría haciendo de su incipiente historia de amor con Guillermo: "De eso no opino cariño, vete a casa que es sábado" ha sentenciado 'la patrona' evitando mojarse sobre este tema.
