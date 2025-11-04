Jonathan Bailey, el galán de 'Los Bridgerton' y 'Wicked', es el hombre más sexy del mundo, según 'People'

Como cada final año, la revista 'People' declara quién es el hombre más sexy del planeta. Este 2025 el guapo entre los guapos es el galán del momento, protagonista de 'Los Bridgerton' y el príncipe de la historia de Oz, en 'Wicked', Jonathan Bailey (Wallingford, Reino Unido; 25 de abril de 1988).

La revista abre la portada con el actor sumergido en las gélidas aguas del océano frente a una playa al sur de Londres para una extensa sesión de fotos (idea suya). En páginas interiores muestra su cuerpo atlético y posa junto al mar, haciendo gala de una "belleza injusta", como describe la misma publicación. Es la primera vez que este galardón lo recibe un hombre abiertamente gay.

Mel Gibson, el primero

El primer 'Hombre más sexy del mundo', según 'People' fue elegido en 1985, y el ganador fue Mel Gibson. Brad Pitt repitió en 1995 y 2000, y en la última década lo han sido John Krasinski (2024), Patrick Dempsey (2023), Chris Evans (2022), Paul Rudd (2021), Michael B. Jordan (2020), John Legend (2019), Idris Elba (2018), Blake Shelton (2017) y Dwayne Johnson (2016).

Bailey supo desde que tenía 6 años que quería ser actor. Tras su primera obra de teatro, con 7, en la obra 'Cuento de Navidad' de la Royal Shakespeare Company, debutó en televisión. Todo discurrió muy rápido al principio, pero no todo ha sido un camino de rosas en su trayectoria.

Hijo de Carole (audiologista) y Stuart Bailey (director general de Rowse Honey, un proveedor de miel), creció en las localidades de Benson y Brightwell-cum-Sotwell, junto con sus tres hermanas mayores.

Ballet, piano y clarinete

En el colegio recibió clases de ballet, y más tarde consiguió una beca musical en la Magdalen College School de Oxford, donde aprendió piano y clarinete.

Poco a poco fue ganando experiencia en el teatro. En 1996, con 8 años, interpretó a Gavroche en una producción del West End de 'Les Misérables'. Durante su adolescencia y juventud participó en producciones de Shakespeare, obras para televisión británica y musicales, sin seguir el típico camino académico de escuela de arte dramático. De hecho, rechazó ir a la universidad para centrarse directamente en la interpretación.

En 2011, protagonizó la serie 'Leonardo' en la BBC, sobre Leonardo da Vinci, dirigida al público infantil.

Simone Ashley, como Kate Sharma, y Jonathan Bailey, como Anthony Bridgerton, en la famosa serie de Netflix. / LIAM DANIEL/NETFLIX / EPC_EXTERNAS

Pelotazo mundial

En los últimos cinco años, Bailey se ha ganado el corazón del público como Lord Anthony en 'Los Bridgerton' (Netflix), y ha sido nominado a un Emmy por su papel de asesor del Congreso en secreto en la serie 'Fellow Travelers' de Showtime . Y, por supuesto, está su debut en la gran pantalla en 2024 como el príncipe Fiyero en el famoso musical 'Wicked'. Este pasado verano, además, ha participado en el taquillazo 'Jurassic World: Rebirth'.

Referente gay

Bailey es también un referente por su visibilidad pública como hombre gay en la industria del entretenimiento. Reveló abiertamente su orientación sexual en 2018, aunque ya había decidido explicitarla previamente como parte de su compromiso con la comunidad LGTBIQ+.

Tras ser elegido como el 'hombre más sexy del mundo' por la revista 'People', Bailey ha declarado: "Es un gran honor. Obviamente me siento increíblemente halagado. Y es totalmente absurdo. Ha sido un secreto, así que estoy muy emocionado de que mis amigos y familiares se enteren".

El actor, que reside Hove, East Sussex, es un apasionado del ciclismo, los triatlones, el remo y el montañismo. En 2018 caminó hasta el campamento base del Everest.