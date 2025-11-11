Así reacciona Lucas a los dardos de Andy en su nuevo single y a las declaraciones sobre su separación

Un mes después de la separación de Andy y Lucas -escenificada en su multitudinario último concierto juntos en el Palacio de Vistalegre de Madrid-, y tras salir a la luz la ruptura total del dúo, y los enfrentamientos que han tenido en los últimos tiempos y han acabado por dinamitar su relación después de 20 años de carrera musical, Andy Morales ha lanzado su primer single en solitario, 'Marioneta'.

Una canción pegadiza con toques flamencos que el gaditano ha presentado este lunes en 'El Hormiguero', y cuya letra -aunque él defiende que habla de desamor- estaría plagada de dardos e indirectas a Lucas, como "me dejé tratar como una marioneta y sentirme a tu antojo, pero mi alma ahora grita y voy a cambiarlo todo"; "¿Quién eres tú para jugar con mis sueños? ¿Quién eres tú para hablar de sentimientos? Si tú no quieres a nadie, tan solo a tu egoísmo"; u "olvídate de mi persona porque para ti no existo".

En su visita al programa presentado por Pablo Motos, Andy no ha esquivado ningún tema y se ha mostrado implacable con Lucas, confirmando su rumoreada pelea en la localidad pacense de Arroyo de San Serván del pasado mayo -desde la que se rompió completamente su relación-, y revelando la diferencia de ingresos por cada concierto entre uno y el otro, reconociendo que tampoco ha cobrado por los royalties de sus canciones, ni por las escuchas en Youtube o Spotify. "Al terminar el último concierto me sentí libre, no me lo creía" ha confesado.

Andy, en 'El Hormiguero', donde habló sobre su pelea con Lucas en Mérida / Antena 3

Reacción

¿Cómo se ha tomado Lucas las declaraciones del que fue su otra mitad en los escenarios durante más de dos décadas, y qué le ha parecido su primer single en solitario, 'Marioneta'? O es muy buen actor, o le da exactamente igual tanto lo que ha contado Andy sobre su relación, como los dardos que le lanza en su debut como solista, ya que ha reaccionado con absoluta indiferencia a las preguntas de Europa Press a su llegada en coche a su casa, limitándose a saludar con una sonrisa y la mano a la cámara.

En la misma línea, su pareja, María José, que también ha preferido guardar silencio y no contestar a las declaraciones de Andy.