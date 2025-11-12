Pareja rota
Javier Calvo rompe su silencio tras su inesperada ruptura con Ambrossi: "Me hizo olvidarme del mundo"
El cineasta habló en sus redes sociales aludiendo a la ruptura con su ya expareja
Kevin Rodríguez
Después de 14 años juntos, la separación entre Javier Calvo y Javier Ambrossi pillaba ayer a todos por sorpresa. La separación ha sido amistosa y se ha convertido en el tema de la semana.
Y en medio de declaraciones y suposiciones acerca del motivo de la ruptura, Javier Calvo se ha pronunciado en sus redes sociales. El actor de 'Física o Química' dedicó una imagen y unas líneas que muchos interpretaron como mensaje en referencia a su reciente ruptura.
En la imagen, queda claro que Calvo ha pasado por el cine para ver 'Los domingos', la última película de Alauda Ruiz: "Ayer, en medio de todo el jaleíto fui a ver esta belleza que me hizo olvidarme un poco del mundo", escribía el juez de 'Drag Race'.
Por último, el que fuera investigador de 'Mask Singer' expresa más en profundidad lo que le ha parecido el largometraje: "Una película compleja y certera sobre tomar decisiones difíciles y seguir tu camino".
