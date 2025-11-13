Rompe su silencio
Juanjo Bona responde a los rumores que relacionan a su pareja, Martín Urrutia, con la ruptura de Los Javis
El concursante de 'MasterChef Celebrity' desmiente cualquier implicación de su pareja en la separación de Javier Calvo y Javier Ambrossi y asegura que son solo amigos
Carlos Merenciano
La ruptura de Javier Calvo y Javier Ambrossi, más conocidos como Los Javis, ha sacudido el panorama mediático y cultural. Tras 13 años de relación, la pareja creativa ponía fin a su historia de amor, y aunque seguirán trabajando juntos, los rumores sobre los motivos de su separación no han tardado en aparecer.
En los últimos días, algunos medios han señalado a Martín Urrutia, actor de la serie 'Mariliendre', como supuesto implicado en la ruptura. Sin embargo, su pareja, Juanjo Bona, ha querido salir al paso de estas especulaciones y desmentirlo tajantemente: “Es falso”, aseguró ante Europa Press y GTRES. “Me hace mucha gracia, porque somos amigos tanto él como yo”, añadió, quitando hierro al asunto.
Bona, visiblemente tranquilo, quiso además enviar un mensaje de cariño a Javier Calvo y Javier Ambrossi: “Son amigos, les quiero, que sean felices y que hagan lo que quieran”. También aprovechó para dejar claro el buen momento que atraviesa junto a Urrutia: “Estoy en paz y feliz. Estoy muy enamorado”.
Mientras tanto, fuentes cercanas a Los Javis aseguran que, pese a su ruptura sentimental, ambos seguirán trabajando juntos y mantendrán sus proyectos profesionales, tanto los actuales como los futuros. De hecho, actualmente están inmersos en la grabación de 'La bola negra', su último largometraje, que contará con la participación de Penélope Cruz y Glenn Close.
- Una presunta 'broma' de secuestro a tres niñas dispara la alarma ciudadana en un pueblo de Cáceres
- Conmoción en la Mejostilla de Cáceres: los bomberos rescatan el cuerpo de un hombre fallecido en su casa
- Artesanos piden posponer el Mercado Medieval de las Tres Culturas de Cáceres por las lluvias
- La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, visita las obras de la balsa de agua en Jerte
- Habrá Mercado Medieval en Cáceres aunque llueva: solo se suspendería si hubiese una alerta meteorológica y de forma temporal
- Cáceres avanza hacia el nuevo recinto que pondrá fin al problema del mercado franco: 21.000 metros cuadrados y 2,15 millones de euros
- La mujer arrollada por un caballo en Arroyo de la Luz hace tres años pidió un millón de euros al ayuntamiento
- Una escultura de dos metros de alto rendirá homenaje a los ciclistas de Cáceres en la avenida Ruta de la Plata