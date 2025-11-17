Cayetano Rivera, a juicio tras su accidente: "Fue culpa mía, me despisté"

Una semana después de su aparatoso accidente a las puertas de la urbanización en la que reside a las afueras de Sevilla, en el que se llevó por delante una rotonda provocando destrozos en el mobiliario urbano y la caída de dos palmeras, Cayetano Rivera se ha presentado en el Juzgado de Instrucción número 4 de Alcalá de Guadaíra para enfrentarse a un juicio rápido por abandonar supuestamente el lugar del siniestro sin esperar a la Policía, y por su presunta negativa a realizarse la prueba de alcoholemia cuando los agentes se presentaron en su domicilio minutos después del suceso.

Delitos que, de ser probados, podrían acarrearle al diestro una pena de entre 6 meses y 1 año de prisión, de 1 a 4 años de retirada del carnet de conducir, y una multa de 80 euros, además de pagar la reparación de los destrozos, que ascendería a una cantidad superior a los 7.000 euros.

Una cita judicial a la que Cayetano ha llegado puntual y muy enfadado con la prensa, a la que ha culpado de estar 'orquestando un circo mediático' con su vida tan solo para crear contenido, pidiendo que por favor los medios de comunicación den "un paso atrás" y cesen el "acoso" al que estaría siendo sometido en los últimos tiempos.

"Los medios de comunicación me estáis sometiendo a un juicio mediático paralelo. Este tiempo que le estáis dedicando a esta noticia, cuando hay noticias que de verdad son importantes, no lo entiendo. Esto que es entretenimiento para vosotros es mi vida" ha expresado rodeado de una nube de cámaras y reporteros, insistiendo en que no entiende por qué se le está dando tal cobertura mediática "a una rotonda".

"Es mi vida"

"Estoy bien, físicamente bien, y anímicamente intento llevar este acoso al que me estáis sometiendo lo mejor posible, pero aparte de eso bien" ha explotado contra la prensa, dejando claro que "no estoy de acuerdo" en que no está atravesando una "buena racha": "¿Racha de qué? Vosotros estais uniendo las cosas y haciendo que parezca... No sé qué pretendéis. Supongo que será para crear contenido, pero es mi vida por favor".

Dolido, Cayetano ha pedido a la prensa que "dieseis un paso atrás para ver lo que estáis originando porque ha sido una rotonda, nada más. Gracias a Dios no ha ocurrido nada". "Limítense a lo hechos, a contar los hechos, no las especulaciones" ha añadido tajante.

Sin embargo, ha evitado responder a si es cierto que se negó a someterse a la prueba de alcoholemia hasta en cinco ocasiones, y de ahí este juicio rápido: "No tengo por qué aclarar nada de eso porque cualquier cosa que pueda decir ahora que no pueda probar con hechos es para alimentar este juicio popular al que me estáis sometiendo. No voy a entrar en nada que no pueda demostrar" ha sentenciado.

Carga contra los medios

Lejos de entrar en detalles sobre su accidente, el hermano de Francisco Rivera ha vuelto a cargar contra los medios de comunicación. "Tomad conciencia de lo que estáis originando con un percance mínimo que le podía haber ocurrido a cualquier persona" ha expresado, reconociendo sin embargo que el siniestro "fue culpa mía, me despisté porque fui a coger el mando, ya está. De ahí a las barbaridades que se están diciendo...".

"No quiero entrar en nada más que no pueda demostrar porque solo va a colaborar a que sigáis alimentando este circo que estáis montando. No es normal, mirar alrededor. Cuántos periodistas estáis aquí por lo que ha sido. Al finl y al cabo una rotonda" ha insistido molesto. "¿Se me denuncia por abandono? ¿Por fuga? Debéis informaros bien" ha zanjado a su llegada a los juzgados.