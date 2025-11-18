Anabel Pantoja sufre una grave lesión de rodilla y deja la televisión

Completamente al margen de reaparición de su primo Kiko Rivera en '¡De Viernes!', y de su comentadísima entrevista en la que se ha sincerado sobre su nula relación con su madre Isabel Pantoja -afirmando tajante que "el personaje se ha comido a la persona" y que la artista necesita "ayuda urgente"- y ha pedido perdón públicamente a Isa Pantoja, confesando que necesita a su hermana y le encantaría reconciliarse con ella, Anabel Pantoja está volcada en 'Bailando con las estrellas'.

"No he visto nada ni voy a verlo" sentenciaba rotunda este sábado horas cuando la prensa intentaba obtener su reacción a las declaraciones de su primo. Horas después la influencer se salvaba una semana más gracias al apoyo incondicional del público -a pesar de ser la peor valorada por el jurado- y se convertía en una de las semifinalistas del talent de Mediaset junto a Jorge González, Nerea Rodríguez y Blanca Romero, mientras Tania Medina y Nona Sobo se jugarán la expulsion en el próximo programa en plena cuenta atrás para la gran final.

Una alegría la de Anabel que le ha durado poco, ya que a las críticas por sus cuestionables dotes para el baile comparada con sus compañeros -algo de lo que es consciente y por lo que ha estallado en Instagram reivindicando su lugar- se suma un doloroso imprevisto de última hora que deja en el aire la continuidad de la sobrina de Isabel Pantoja en 'Bailando con las estrellas'.

Esguince de ligamento interno

Y es que tal y como ha compartido a través de sus stories de Instagram, "después de casi tres meses en el programa me llegó la hora". "Me lesioné con tanto baile de rodillas y el domingo me levanté con la rodilla como una pelota sin poder apoyar ni doblar", ha explicado revelando que tiene "un esguince de ligamento interno" y que ahora toca reposo, sesiones de fisioterapeuta y mucha paciencia para ver cómo va evolucionando su lesión.

"Ahora toca recuperarse y ver qué pasa" ha concluido, consciente de que el próximo sabado podría tener que decir adiós al concurso sin llegar a bailar en semifinales.