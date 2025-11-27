Ana Rosa Quintana habla sobre su jubilación: "He ganado dinero y ya me toca disfrutar"

El mundo de la comunicación, la política, la cultura y la economía se ha dado cita este lunes en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles para celebrar el X aniversario del diario online 'El Español', dirigido por Pedro J. Ramírez.

Entre los asistentes, algunos de los presentadores más populares de nuestro país, como Patricia Pardo y Christian Gálvez, Ana Terradillos, Emma García, o Ana Rosa Quintana, que protagonizó un cariñoso encuentro ante las cámaras con su 'rival' por el reinado de las mañanas Susanna Griso, pletórica junto a su prometido Luis Enríquez Nistal.

"Es una maravilla celebrar el día de la televisión con ella. Estamos cada uno en nuestra cadena, pero no tiene nada que ver. Cuando tú sales ahí, quieres que tu empresa saque lo mejor, tus espectadores también, que tu redacción esté contenta, pero luego fuera somos compañeras. Muy buenas compañeras" ha asegurado la presentadora de 'El programa de Ana Rosa', huyendo de toda rivalidad con la conductora de 'Espejo Público'.

Hablando de compañeros, Jordi González ha anunciado a sus 63 años que se jubila. Un año después de estar a punto de morir tras contagiarse de una bacteria en Colombia, el periodista ha decidido que cuando el programa que presenta y dirige actualmente en TV3, 'Colapso', llegue a su fin, se retirará definitivamente de la televisión.

"Al día siguiente iré a Japón, que todavía no he ido. Quiero aprender inglés y aprender a cocinar. Son las tres cosas que me propuse cuando tenía 40 años y que todavía no he podido hacer", ha revelado, reconociendo que la cantidad de dinero que ha ganado a lo largo de su carrera -como ha contado, llegó a cobrar 120.000 euros por programa en Mediaset- y el hecho de no tener hijos le permiten afrontar su despedida de los platós con tranquilidad.

La jubilación de Ana Rosa

Una retirada sobre la que se ha pronunciado Ana Rosa: "Lo he visto, lo he visto. Es muy inteligente. Lo que yo he visto ha dicho 'mira, yo tengo hijos, he ganado dinero y ya me toca disfrutar'. Está muy bien" ha afirmado, asegurando entre risas que "yo soy muy joven todavía" para pensar en la jubilación.

Más reacciones

Ana Rosa no ha sido la única, ya que también sus compañeras Emma García y Ana Terradillos han reaccionado a la inesperada jubilación de Jordi.

"Ay, no me he enterado. Pues le mando un abrazo enorme, un grandísimo profesional, un muy buen compañero. Y bueno, pues son decisiones que supongo que hay que tomar en algún momento y supongo que lo tenía clarísimo. Y lo ha hecho todo, ¿no? Lo ha hecho todo" ha destacado Emma emocionada, confesando que en su caso "yo vivo el presente". "Cuando tenga que ser, será. Estoy preparada para todo, pero disfruto tanto con mi trabajo que ojalá, hasta que el público y la cadena nos lo permita, estaremos aquí, en el presente" ha zanjado.

Terradillos, por su parte, reconoce que "me da un poco de pena que Jordi se retire porque tampoco he trabajado con él". "Es un fenómeno de la televisión, sin lugar a duda. Yo creo que es un símbolo de una televisión. Tuvo muchos problemas, o así al menos él lo ha relatado, ¿no? y lo ha verbalizado de salud y yo creo que por ahí va el tema. Pero la verdad es que da pena, cuando estas superestrellas y referentes se van, te da pena" ha apuntado.