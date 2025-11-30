Aumenta la inquietud por el estado de salud del marido de Lydia Lozano
La comunicadora se ha visto obligada a faltar a su puesto de trabajo habitual debido a un nuevo bache en la salud de su marido, Charly
Kevin Rodríguez
La preocupación crece por la salud del marido de Lydia Lozano, más aún después de que la colaboradora se haya ausentado de su puesto en '¡De Viernes!' esta semana por este motivo.
Según informan distintas fuentes, su esposo Charly permanece hospitalizado desde hace más de un mes tras someterse a una operación de espalda. Aunque la recuperación parecía ir por buen camino, una grave complicación —una infección bacteriana que afectó una válvula del corazón— desencadenó una nueva intervención y alargó su estancia médica.
En el último programa, los presentadores comunicaron su ausencia citando motivos de “fuerza mayor” y explicaron que Lydia se encontraba cuidando de su marido, provocando en plató una oleada de solidaridad y preocupación.
La periodista había regresado recientemente a la emisión tras una breve pausa, pero decidió apartarse nuevamente para concentrarse en el proceso de recuperación de Charly, que según el equipo médico requerirá un tratamiento prolongado y múltiples revisiones.
- Atascos en Pintores y hasta fallos de cobertura: el encendido de Navidad de Cáceres rompe todos los pronósticos con un lleno histórico
- El nuevo local de copas de la parte antigua de Cáceres abre sus puertas por todo lo alto: no faltaron el jamón ibérico y los embutidos
- El juzgado exonera a una mujer de Plasencia de pagar deudas por valor de 1,2 millones de euros
- Cáceres y Badajoz, a 46 minutos a partir del lunes: 'Vamos a notar mucho la diferencia con estos trenes
- El chef cacereño Juanma Zamorano denuncia públicamente una situación de acoso y no descarta acciones legales
- San Blas, entre estética y comodidad: 'Han convertido el barrio en el aparcamiento de la plaza Mayor de Cáceres
- Siete registros en Cáceres sirven para desarticular una banda de estafadores
- Un error urbanístico obliga a repetir la primera gran licitación del plan de vivienda 'Habita Extremadura'