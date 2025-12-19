Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Comunicado de la casa real

Preocupación por la salud de Mette-Marit: los médicos sugieren que la princesa noruega debe someterse a un trasplante de pulmón

La esposa del príncipe heredero Haakon fue diagnosticada de fibrosis pulmonar en 2018

La princesa noruega Mette-Marit, el pasado marzo.

La princesa noruega Mette-Marit, el pasado marzo. / EFE

Laura Estirado

Barcelona

La enfermedad respiratoria de la princesa Mette-Marit ha empeorado y que se está barajando un trasplante de pulmón. La princesa noruega, quien padece una enfermedad pulmonar crónica, acusa un "marcado deterioro" de su salud, anunció el viernes el Palacio Real de Noruega.

La esposa de 52 años del príncipe heredero Haakon fue diagnosticada en 2018 con fibrosis pulmonar, una enfermedad pulmonar incurable que causa dificultades respiratorias y la ha obligado repetidamente a tomar bajas por enfermedad o reducir su agenda oficial.

Este otoño se le han realizado varias pruebas que muestran una clara evolución negativa en la salud de la princesa heredera. Por lo tanto, los médicos del Rikshospitalet han iniciado los preparativos para evaluar su posibilidad de un trasplante de pulmón".

Oslo (Norway), 10/12/2025.- Norway's King Harald V, Queen Sonja, Crown Prince Haakon, Crown Princess Mette-Marit and Princess Ingrid Alexandra receive the daughter of the Nobel Peace Prize laureate, Ana Corina Sosa (C-L), in an audience at the Royal Palace in Oslo, Norway, 10 December 2025. Venezuelan opposition leader Maria Corina Machado was awarded the Nobel Peace Prize 2025 for her tireless work to secure democratic rights for the people of Venezuela, and for her fight for a just and peaceful transition from dictatorship to popular rule. Due to the circumstances in her home country of Venezuela, the Nobel Peace Prize laureate was unable to attend the award ceremony in Norway. (Noruega) EFE/EPA/HEIKO JUNGE / POOL NORWAY OUT. NORWAY OUT

El rey Harald V de Noruega, la reina Sonia, el príncipe heredero Haakon, la princesa heredera Mette-Marit y la princesa Ingrid Alexandra reciben a la hija de la Premio Nobel de la Paz, Ana Corina Sosa (c-i), en una audiencia en el Palacio Real de Oslo, Noruega, el 10 de diciembre de 2025. / EFE / HEIKO JUNGE / POOL

"Nos estamos acercando al punto en que será necesario un trasplante de pulmón y estamos haciendo los preparativos necesarios para que sea posible cuando llegue el momento", declaró Are Martin Holm, profesor del Departamento de Neumología del Hospital Rikshospitalet.

Lista de espera

"En este momento, aún no se ha decidido cuándo la princesa heredera será incluida en la lista de espera para un trasplante de pulmón", añadió, según un comunicado del Palacio.

Foto archivo. La Princesa Heredera Mette Marit (izq.) y su hijo Marius Borg Hoiby asisten a una gala en el Aula Universitaria de Oslo, Noruega, el 17 de enero de 2016, con motivo del 25.º aniversario de la ascensión al trono del rey noruego Harald V.(Noruega) EFE/EPA/VEGARD WIVESTAD GROTT NORWAY OUT[NORWAY OUT]. FAMILIA REAL NORUEGA

Foto archivo. La Princesa Heredera Mette-Marit (izq.) y su hijo Marius Borg Hoiby. / EFE / VEGARD WIVESTAD GROTT

La princesa Mette-Marit había cancelado una vez más sus compromisos públicos en octubre para someterse a un tratamiento.

En los últimos meses, ha sido principalmente su hijo, Marius Borg Høiby, quien ha acaparado titulares en la prensa noruega. En el contexto del peor escándalo que ha manchado la historia de la familia real noruega, el joven de 28 años, nacido de una relación anterior al matrimonio de su madre con el príncipe heredero Haakon, será juzgado por cuatro violaciones y otros 28 cargos, incluyendo abusos a exparejas.

Su juicio está previsto para el 3 de febrero. Se enfrenta a una pena de hasta 10 años de prisión.

TEMAS

