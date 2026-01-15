Julio Iglesias contrata al abogado José Antonio Choclán tras la denuncia por abusos sexuales

Julio Iglesias ha contratado al abogado José Antonio Choclán para hacer frente a las acusaciones vertidas contra él tras la denuncia por abusos sexuales presentada por dos extrabajadoras, según han confirmado a EFE fuentes jurídicas.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional tomará declaración en calidad de testigos protegidas a las dos mujeres que el pasado 5 de enero denunciaron, representadas por la organización Women's Link, presuntos casos de acoso y agresión sexual en 2021 por parte del cantante.

Los hechos habrían ocurrido en las casas de Julio Iglesias en República Dominicana, Bahamas y España. Una de las mujeres era empleada del hogar y la otra fisioterapeuta.

Al tratarse de una investigación de la Fiscalía, que aún no ha llegado a judicializarse y que permanece secreta, el abogado no puede por el momento personase en las diligencias.

El bufete Choclán, con sede central en Madrid, ha intervenido en varios casos de gran notoriedad pública, entre ellos el que se siguió contra Carlos Iglesias, hermano del cantante, por fraude a Hacienda.

En la actualidad, por ejemplo, representa al comisionista Víctor de Aldama, implicado en el caso Koldo sobre el presunto cobro de comisiones ilegales en contratos públicos de mascarillas durante la pandemia y en un supuesto fraude millonario en el sector de los hidrocarburos.

Choclán defendió a Cristiano Ronaldo en el proceso por fraude fiscal y a los también futbolistas Gabi Fernández y Ángel Lafita en el juicio por el presunto amaño del partido Levante-Zaragoza de 2011.

Además, fue abogado de Rita Barberá en la causa por blanqueo en el Tribunal Supremo y de David Marjaliza, colaborador en el caso Púnica, entre muchos otros.

Desde la revelación de las acusaciones tras una investigación realizada por dos medios en español, eldiario.es de España y Univisión Noticias en Estados Unidos, el pasado martes, el cantante no ha querido hacer declaraciones a los medios y se ha limitado a señalar a la revista 'Hola' que todo se va a aclarar.