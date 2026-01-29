Paris Hilton: “Humillar a las mujeres era una forma de entretenimiento en los 2000”

La década de los 2000 vio nacer a Paris Hilton, una figura icónica de la cultura pop que cautivó al mundo con un estilo de vida extravagante, pero que, tras la fachada de “rubia tonta” alimentada por la prensa rosa, escondía una realidad de acoso mediático y misoginia que se ensañó con toda una generación de mujeres jóvenes en la industria del entretenimiento.

“Durante gran parte de mi vida y mi carrera, mi historia ha sido contada por otros que desconocían la verdadera historia. La gente pensaba que era como un personaje de dibujos animados, pero siempre ha habido mucho más dentro de mí”, explica la celebridad estadounidense en una entrevista con EFE.

La empresaria y DJ analiza las cicatrices de la fama en su nuevo proyecto, “Infinite Icon: A Visual Memoir”, un documental que se estrena este viernes en la gran pantalla y en el que relata cómo la música se convirtió en su refugio cuando el éxito, lejos de resultar un privilegio, le costó su propia identidad y un profundo desgaste emocional.

“Fue una época muy difícil, pero creo que tenía demasiado miedo incluso a hablar de ello porque siempre me enseñaron a retratar una vida perfecta”, reconoce.

El ídolo de la cultura pop

Paris Hilton fue el epicentro de la era pop adolescente y pionera del concepto de “famosa por ser famosa”. Definió la estética de los 2000 al popularizar los chándales de terciopelo y el tiro bajo en pleno auge de los programas de telerrealidad y del fenómeno de los paparazzi.

Lo que parecía un cuento de hadas moderno ocultaba, sin embargo, un sistema de acoso sistemático que convirtió la vulnerabilidad de celebridades como Hilton en un negocio rentable para la prensa del corazón.

Un ejemplo de ello fue su paso por prisión en 2007, convertido en un espectáculo televisado mientras la artista sufría ataques de ansiedad frente a las cámaras de todo el mundo.

“En la década de los 2000 eran tan crueles… Era como una forma de entretenimiento humillar a las mujeres. Me atacaron a mí y a muchas otras jóvenes de la industria”, denuncia.

La era digital lo ha cambiado todo

Aunque la misoginia a la que se vio expuesta hace dos décadas persiste y ha mutado al entorno digital, Hilton considera que la sociedad ha empezado a mostrar mayor rechazo al morbo y al acoso a celebridades por estigmas del pasado.

“Un periodista ni siquiera haría hoy preguntas ni hablaría como lo hacían algunos en aquella época. Ahora, con las redes sociales, hay gente que se esconde tras un ordenador”, señala.

La empresaria elogia, además, el papel de las nuevas generaciones, que “se preocupan por la autenticidad”. “Cuando yo crecí, nadie mencionaba la salud mental, ni siquiera existía el término. Les doy mucho crédito por ser tan abiertos”, subraya.

Ahora que siente haber recuperado el control de su narrativa, Hilton espera haber contribuido “a cambiar el mundo y a que la gente sea fuerte”. “No deberían preocuparse por lo que piensen los demás, sino por lo que piensan de sí mismos”, concluye.

“Me siento realmente orgullosa de mostrar por fin mi verdadero yo”.