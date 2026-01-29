Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
AVE en ExtremaduraAtrium MusicaeCuartos del BañoSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

En el documental del cantante

Shakira y su inesperada confesión sobre sus hijos y la exnovia de Alejandro Sanz: “Me dicen ‘¡es igual a ti!’”

La colombiana protagoniza uno de los momentos más comentados del documental de Alejandro Sanz, 'Cuando nadie me ve', disponible en Movistar Plus+

Shakira en una presentación de 'Zootroplis 2'

Shakira en una presentación de 'Zootroplis 2'

Kevin Rodríguez

Tenerife

Shakira protagonizó uno de los momentos más comentados del documental de Alejandro Sanz, 'Cuando nadie me ve', que se estrenó ayer en Movistar Plus+.

En la docuserie, que repasa la vida personal y profesional del cantante, aparece un encuentro entre Sanz, Shakira y su entonces novia, la actriz Candela Márquez. Durante la escena, la cantante colombiana comparte un comentario de sus hijos: “Me dicen mis hijos: ‘¡Es igual a ti la novia de Alejandro!’”.

El comentario, ligero y anecdótico, no ha pasado desapercibido y ha generado multitud de reacciones en redes sociales, poniendo de manifiesto el increíble parecido físico entre Shakira y Candela Márquez.

Noticias relacionadas

El documental de Alejandro Sanz combina recuerdos personales, reflexiones sobre su carrera y apariciones de otros artistas como Rosalía, Juanes, Laura Pausini y Luis Fonsi, ofreciendo una visión íntima del cantante.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents