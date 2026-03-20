La vida sentimental de Chuck Norris: dos matrimonios, cinco hijos y el gran amor que marcó sus últimos años

Chuck Norris ha muerto este viernes a los 86 años tras ser ingresado en un hospital de Hawái por una urgencia médica. Junto a él, siempre estuvo su mujer, Gena O’Kelley, con quien contrajo matrimonio hace casi 30 años. Aunque el actor siempre fue muy discreto con su vida privada, sus romances, sus hijos y su estado de salud también han sido noticia a lo largo de estos años. El campeón mundial de artes marciales tuvo dos matrimonios y cinco hijos, y decidió hace unos años a un lado su carrera profesional para centrarse en su familia y, más en concreto, en cuidar de su mujer.

Norris contrajo matrimonio en 1958 con Dianne Holechek, su primera esposa, a quien conoció en los años 50 en la escuela. En ese momento, Norris era un joven miembro de la Fuerza Aérea de Estados Unidos destinado en Asia. Su matrimonio coincidió con los años en los que comenzó a interesarse por las artes marciales, disciplina que más tarde lo llevaría a la fama.

Durante esta relación, nacieron sus dos primeros hijos, Mike Norris (1962), un actor y productor estadounidense, y Eric Norris (1965), expiloto de carreras y doble de acción en películas. El matrimonio duró más de tres décadas, pero finalmente la pareja se separó en 1988 y formalizó su divorcio en 1989.

Relación extramatrimonial

Norris también tuvo una hija, Dina (nacida en 1962), fruto de una infidelidad durante su primer matrimonio. Mientras estaba destinado en California durante su servicio en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, comenzó a salir con una mujer llamada Johanna a quien no le dijo que estaba casado.

El actor no supo de la existencia de su hija hasta muchos años después, en 1990, cuando ella se puso en contacto con él cuando ya era adulta. De hecho, la reconoció públicamente por primera vez en 2004, en sus memorias, 'Against All Odds: My Story'. Desde aquel momento, Norris decidió integrarla en su vida familiar y mantuvieron una relación cercana.

Segundo matrimonio

A finales de los años 90, Norris conoció a Gena O’Kelley, una exmodelo 23 años más joven que él, cuando coincidieron en un restaurante de Dallas mientras él rodaba 'Walker, Texas Ranger'. Tiempo después, el intérprete confesó que se quedó totalmente impresionado por ella y supo que era "la elegida" casi al momento. Se casaron el 28 de noviembre de 1998 y tuvieron mellizos, nacidos en 2001, Dakota Alan Norris y Danilee Kelly Norris. Para entonces, Norris ya tenía más de 60 años y él mismo explicó en algunas entrevistas que decidió reducir su actividad profesional para dedicar más tiempo a sus hijos y su esposa.

Sin embargo, su relación no siempre ha sido fácil. En 2013, Gena se sometió a varias resonancias magnéticas para tratar una artritis reumatoide y sufrió una reacción tóxica grave al gadolinio, un agente de contraste utilizado en las pruebas. La modelo empezó a sentir ardor, pérdida de movilidad y problemas neurológicos graves, permaneciendo durante meses sin poder salir de la cama.

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Norris estuvo siempre con ella y dejó a un lado sus proyectos. "He abandonado mi carrera cinematográfica para dedicar mi vida entera a mantener a Gena con vida. Mi enfoque ahora es ella, su salud y que siga con nosotros", confesó. Poco a poco, consiguieron dar con algunos tratamientos que permitieran a Gena vivir con tranquilidad en su rancho cerca de Navasota, Texas, donde llevaban una vida muy familiar y alejada de los focos.