Quién es Melissa Jiménez, la madre del primer hijo de Fernando Alonso y exmujer de Marc Bartra, con quien tiene tres hijos

Melissa Jiménez nació en Lieja, una ciudad de Bélgica, en 1987, aunque su vida siempre ha estado vinculada a Barcelona, ciudad a la que se trasladó con apenas dos años debido al trabajo de su padre, Antonio Jiménez, ingeniero jefe del equipo Aprilia de MotoGP.

Desde muy joven tuvo claro que quería dedicarse al periodismo deportivo y estudió Ciencias de la Comunicación, iniciando su carrera en pequeñas emisoras antes de dar el salto a medios como 25TV, Marca TV y Sky Italia, donde retransmitió el Mundial de MotoGP desde Milán.

Una carrera televisiva en ascenso

Su llegada a Mediaset en 2013 la situó en el centro del paddock de MotoGP, sustituyendo a Lara Álvarez como reportera. Allí se consolidó como una de las voces jóvenes del motociclismo en España.

Tras abandonar el programa en 2015, participó en Tu cara me suena y, años después, regresó al mundo del motor de la mano de DAZN F1, donde se convirtió en una de las caras más reconocidas del campeonato. Su presencia en los circuitos no solo reforzó su carrera, sino que también la acercó a su actual pareja, Fernando Alonso.

Vida personal: relaciones, maternidad y una familia numerosa

La vida sentimental de Melissa ha sido seguida de cerca por los medios.

Mantuvo una relación con Dani Martín en 2013 y, poco después, inició una historia con el futbolista Marc Bartra, con quien tuvo tres hijos: Gala, Abril y Max. La pareja se casó en 2017 y formó una familia que se mantuvo unida hasta su separación en 2022. A pesar de la ruptura, ambos han preservado una relación cordial por el bienestar de sus hijos.

Melissa Jiménez y Marc Bartra con sus 3 hijos / Archivo

Tras su divorcio, Melissa vivió un breve romance con Dani Martínez antes de iniciar su relación con Fernando Alonso.

La historia de amor con Fernando Alonso

La conexión entre Melissa y Alonso surgió en el entorno profesional, cuando ambos coincidían en los circuitos de Fórmula 1.

Aunque siempre han mantenido un perfil discreto, su relación se confirmó en 2023 y desde entonces han sido fotografiados en contadas ocasiones. La noticia de su embarazo no se conoció hasta diciembre de 2025, cuando ya estaba de seis meses.

En marzo de 2026, la periodista dio a luz a su cuarto hijo, el primero junto al piloto asturiano, lo que llevó a Alonso a retrasar su llegada al Gran Premio de Japón por “motivos familiares personales”.

Melissa Jiménez y Fernando Alonso / Archivo

Una figura consolidada del periodismo deportivo

Hoy, Melissa Jiménez es una de las periodistas más reconocidas del motor en España.

Habla cinco idiomas, ha trabajado en tres países y ha cubierto tanto MotoGP como Fórmula 1.

Su trayectoria combina profesionalidad, discreción y una pasión por el motor que ha marcado cada etapa de su vida.

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Su relación con Fernando Alonso, con quien acaba de formar una nueva familia, la sitúa además en el centro de la actualidad mediática, aunque ambos continúan apostando por la privacidad como forma de vida.