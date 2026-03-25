Melissa Jiménez y Fernando Alonso ya son padres: todos los detalles de su cambio de vida fuera de la Fórmula 1

Melissa Jiménez y Fernando Alonso están viviendo uno de los momentos más importantes de su vida personal tras convertirse en padres. La noticia ha despertado una enorme expectación entre sus seguidores, no solo por lo inesperado del momento, sino porque supondría un giro total en su vida fuera del foco de la Fórmula 1.

El piloto siempre ha tratado de llevar su vida privada en la más estricta intimidad. Algo que ha conseguido con sobresaliente, teniendo en cuenta que es uno de los pilotos más reconocidos de la historia. Su relación con Melissa Jiménez, periodista deportiva y reportera de la F1 en Dazn. Vamos, que ambos se enamoraron entre neumáticos y entrevistas.

Tras la llegada de su primer hijo en común, la pareja emprenden una nueva vida. Y, pese a que se sabía que Melissa Jiménez estaba embarazada, se desconocían ciertos datos como el sexo del bebé o la fecha en la que se esperaba su llegada.

Melissa Jiménez y Fernando Alonso ya son padres

Melissa Jiménez (38 años) y Fernando Alonso (44 años) han dado la bienvenida a su primer hijo en común. Tal y como han informado varios medios de comunicación, el piloto y la periodista ya son padres y disfrutan de su nuevo bebé.

Esta noticia, pese a que no ha sido confirmada por los protagonistas, fue compartida por la cadena BBC Sport al retrasar Alonso su viaje a Japón de cara a la próxima carrera de Fórmula 1. Tal y como anunciaba la escudería a la que pertenece el piloto, Aston Martin, su ausencia en los entrenamientos previos se debía a "motivos familiares", y aseguraban: "todo va bien y estará en el circuito a tiempo para el viernes".

Por el momento no se conocen más detalles del hijo de Melissa Jiménez y Fernando Alonso, y suponemos que, como hasta ahora, seguirán manteniendo su vida privada en la intimidad.

Así cambia la vida de Melissa Jiménez y Fernando Alonso fuera de la Fórmula 1

Desde que comenzaron su relación, trascendió a los medios hace tres años, tanto Melissa Jiménez como Fernando Alonso han sido muy discretos. Ambos coinciden en los circuitos debido a sus trabajos, ya que él es piloto y ella reportera de la F1.

Se sabe que ambos viven en Mónaco, como la mayoría de deportistas de este deporte, y que Alonso se lleva genial con los tres hijos que Melissa tiene con su exmarido, Marc Bartra.

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Ahora, a esta familia se une un nuevo miembro, un bebé que, seguro, van a tratar de mantener en la intimidad. Además, imaginamos que la periodista hará un parón debido a la baja de maternidad, mientras que está previsto que Fernando Alonso viaje este viernes a Japón para la carrera de Suzuka. ¿Será un amuleto el recién nacido?