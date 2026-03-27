Ter Stegen y Ona Sellarès anuncian que serán padres

"Plens d'amor". Así lo han anunciado Ter Stegen y Ona Sellarès en Instagram. La pareja, que confirmó su romance en el verano de 2025, ahora esperarán el nacimiento de una nueva criatura.

El anuncio ha sido recibido con gran repercusión entre sus seguidores, que han inundado las publicaciones de felicitaciones y mensajes de apoyo. Excompañeros, amigos y familiares han felicitado a la pareja.

Una relación que sembró sus frutos en 2025

Ter Stegen y Ona Sellarès hicieron pública su relación en el verano de 2025, y desde entonces han compartido distintos momentos de su vida en común en redes sociales. Este nuevo paso supone un punto importante en la consolidación de su relación, que en los últimos meses se ha mostrado especialmente estable.

El portero del FC Barcelona ya es padre de dos hijos de su anterior matrimonio (Ben y Tom), por lo que esta nueva llegada ampliará su familia. La pareja ha optado por comunicar la noticia de forma sencilla y directa, sin dar más detalles por el momento sobre el embarazo. Con este anuncio, ambos comienzan una nueva etapa marcada por la ilusión de convertirse en padres y construir su futuro en común.

Ona y Marc ya habían publicado anteriormente momentos juntos en redes sociales, pero este anuncio ha tenido un impacto mucho mayor por su carga emocional.

El 7 de marzo del 2025, el futbolista comunicó públicamente el final de su matrimonio. Una separación que generó una enorme repercusión mediática en el mundo del fútbol, aunque el propio Ter Stegen dejó claro que se trataba de una ruptura amistosa. Ambos aseguraron que su prioridad seguiría siendo el bienestar de sus dos hijos.

Pocos meses después, el portero presentó públicamente a Ona Sellarès como su nueva pareja y ahora sabemos que la relación pudo comenzar apenas unos días antes de anunciar el divorcio de su anterior pareja. Desde ese momento en el que oficializaron la relación, ambos han compartido numerosos viajes, escapadas y momentos románticos en redes sociales.

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Ahora, la pareja parece celebrar un nuevo capítulo en su historia. Un momento que confirma que el amor entre Ter Stegen y Ona Sellarès es eterno.