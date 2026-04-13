Britney Spears ingresa voluntariamente en rehabilitación tras su arresto por conducir ebria en California

Nuevo giro en la situación personal de Britney Spears. La cantante ha ingresado de forma voluntaria en un centro de rehabilitación en Estados Unidos para abordar sus problemas de salud y consumo, según avanzó TMZ este 12 de abril. El portal sostiene que la intérprete habría accedido a recibir ayuda después de que personas de su círculo más cercano llevaran tiempo animándola a dar ese paso.

La noticia llega apenas unas semanas después del arresto de la estrella del pop por un presunto DUI en Ventura County, California, registrado el 4 de marzo de 2026. Distintos medios estadounidenses coinciden en que la causa judicial sigue su curso y que la artista tiene prevista una comparecencia ante el juez el próximo 4 de mayo, un calendario que sitúa este ingreso en un momento especialmente delicado para la cantante.

Al menos un mes de estancia

TMZ asegura que Britney Spears habría entrado en un programa de duración todavía indeterminada, aunque este tipo de tratamientos suelen rondar el mes. Según esa información, en su caso no se descarta una estancia más larga si eso favorece una recuperación más sólida. Además, el mismo medio apunta a que la artista habría aceptado ingresar de manera voluntaria, un detalle relevante en un contexto mediático especialmente sensible por el historial público de la cantante y por la enorme atención que sigue despertando cada uno de sus movimientos.

Representantes y fuentes próximas a la cantante presentan esta decisión como un intento serio de reconducir la situación. La revista 'People' publica que Spears consideró que buscar tratamiento era "el mejor paso" para avanzar tras el arresto, mientras que Entertainment Weekly informa de que su entorno ve este ingreso como el inicio de un cambio necesario en su vida.

En paralelo, también ha trascendido que sus hijos, Sean Preston y Jayden James, así como otras personas cercanas, estarían apoyando esta decisión. Ese respaldo familiar aparece como uno de los elementos más repetidos en la cobertura estadounidense, que en las últimas semanas venía recogiendo la inquietud creciente alrededor de la artista desde el final de su tutela legal en 2021.

Noticias relacionadas

La figura de Britney Spears sigue generando un enorme interés internacional, no solo por su legado musical, sino también porque su vida personal ha quedado durante años expuesta a un nivel de escrutinio difícil de igualar. Por eso, cualquier paso relacionado con su salud, su estabilidad o su futuro judicial se convierte de inmediato en noticia global.