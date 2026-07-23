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Los campeones del mundo lo celebran en Ibiza: Lamine Yamal, Ferran Torres, Llorente y Oyarzabal, en la isla

Una comida frente al mar, encuentros con aficionados y varios días de descanso marcan su estancia

Ferran Torres y Marcos Llorente en Jondal.

Ferran Torres y Marcos Llorente en Jondal. / DI

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Alejandra Larrazábal

Ibiza

Ibiza vuelve a convertirse en punto de encuentro para las grandes figuras del fútbol español. Lamine Yamal se encuentra estos días en la isla junto a Ferran Torres y Marcos Llorente para celebrar que la selección española ya tiene la segunda estrella tras ganar el Mundial de fútbol.

Ferran Torres y Marcos Llorente protagonizaron uno de los momentos más comentados de su estancia en la isla. Acudieron al conocido restaurante Casa Jondal, donde fueron recibidos con una sonora ovación por parte de los clientes y trabajadores del establecimiento.

El momento quedó recogido en un vídeo difundido a través de Instagram. En las imágenes se observa a los dos internacionales entrando en el local sin camiseta mientras los presentes les dedican aplausos, vítores y gritos de ánimo. Los jugadores respondieron con sonrisas y gestos de agradecimiento antes de dirigirse hacia el interior del restaurante.

Cariño para los campeones

La escena no tardó en viralizarse en las redes sociales, donde numerosos usuarios destacaron el cariño mostrado hacia los futbolistas después del reciente éxito de la selección española.

Durante su visita a Casa Jondal, Ferran Torres y Marcos Llorente disfrutaron de una comida frente al mar. El jugador del Atlético de Madrid compartió posteriormente en sus redes sociales una imagen desde el establecimiento, en la que etiquetó al delantero azulgrana.

Además de ambos futbolistas, Lamine Yamal también se encuentra estos días en Ibiza. La joven estrella del FC Barcelona también ha elegido la isla para desconectar antes de regresar a la disciplina de su club y comenzar la preparación de la próxima temporada.

A todos ellos se suma Mikel Oyarzabal, también en la isla, aunque no junto a sus compañeros. El delantero de la Real Sociedad coincidió con varios aficionados en uno de los puertos deportivos de Ibiza, donde accedió a fotografiarse con ellos.

Noticias relacionadas y más

La presencia de los cuatro internacionales vuelve a confirmar el atractivo de Ibiza entre los deportistas de élite. Restaurantes, marinas deportivas y playas se convierten cada verano en punto de encuentro para futbolistas que buscan descansar después de una temporada marcada por la máxima exigencia deportiva.

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Fuente: Diario de Ibiza

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