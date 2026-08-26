¿Quién heredará la fortuna de Dolly Parton? El misterio de los 450 millones que la artista llevaba años preparando

Dolly Parton pasó buena parte de su vida convirtiendo una infancia humilde en Tennessee en un imperio de canciones, negocios y derechos de autor. Tras su muerte a los 80 años, una pregunta se ha colocado inevitablemente junto a los homenajes: ¿quién heredará su fortuna? La respuesta, de momento, permanece bajo llave. El testamento de la cantante no se ha hecho público y tampoco ha trascendido la identidad de los beneficiarios de los posibles fideicomisos ('trusts') con los que pudo ordenar su patrimonio. Lo que sí se sabe es que Parton llevaba años preparando ese momento.

La cifra en billetes de su ingente legado es enorme. 'Forbes' estimó en junio de 2025 el patrimonio neto de Dolly Parton en 450 millones de dólares, según los datos de su lista de las mujeres más ricas de Estados Unidos que han hecho su fortuna por sí mismas, actualizados el 3 de junio de aquel año. No se trata, por tanto, de una valoración oficial de su herencia en el momento de su muerte, sino de la última gran estimación publicada por la revista económica.

'Forbes' atribuía buena parte de esa riqueza a su participación en Dollywood, el parque temático de Tennessee, y calculaba además que su catálogo de más de 3.000 canciones podía estar valorado en unos 120 millones de dólares. Otras publicaciones estadounidenses han manejado cifras superiores, pero los 450 millones constituyen una referencia más sólida y claramente atribuida.

Flores para Dolly Parton en el Paseo de la Fama de Hollywood. / CHRIS TORRES / EFE

Puso orden a su patrimonio

Parton sabía perfectamente lo que estaba en juego. Ya en 2020 contó a 'Billboard' que ella y su representante, Danny Nozell, llevaban años trabajando para dejar su patrimonio en orden. Había visto lo ocurrido con Prince y Aretha Franklin, fallecidos sin testamento, y no quería que su familia acabara atrapada en una batalla sucesoria. "No querría dejarle ese lío a otra persona", afirmó entonces.

Así pues, y hasta que no se esclarezca en los próximos días su herencia, no parece que Dolly Parton haya dejado una herencia improvisada, sino un legado pensado durante años. Hay que recordar que la cantante y su marido, Carl Dean, fallecido en marzo de 2025, nunca tuvieron hijos. 'People' ha recordado tras su muerte que Parton hablaba de sus sobrinos con un cariño casi maternal. En la familia la llamaban 'Aunt Granny' y más tarde 'GeeGee', y ella misma explicó en distintas ocasiones que no haber sido madre le permitió volcarse también en otros niños y en su extensa familia.

El testamento de Carl Dean ofrece una pista, aunque no permite saber qué decidió Dolly. Documentos judiciales obtenidos por 'Us Weekly' revelaron que Dean dejó su patrimonio al Carl Thomas Dean Trust, con Parton como fideicomisaria. El documento mencionaba 5 sobrinos por parte de Dean y 14 por parte de Dolly, y contemplaba el reparto de determinados objetos entre ellos si ella hubiera fallecido antes. Es una señal de que la pareja utilizaba estructuras sucesorias y tenía presente a la familia extensa, pero no demuestra que esos sobrinos vayan a recibir ahora la fortuna de la cantante.

¿A fines benéficos?

Existe además otro posible destino: la filantropía. Parton convirtió la generosidad en una segunda carrera. Su Imagination Library ha enviado cientos de millones de libros gratuitos a niños, donó un millón de dólares a la investigación que contribuyó al desarrollo de la vacuna de Moderna contra la covid y destinó millones a hospitales y víctimas de catástrofes. Tras su muerte, su propia familia ha pedido que, en lugar de flores, las donaciones se dirijan precisamente a la Imagination Library.

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