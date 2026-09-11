Marius Borg logra que se repita su juicio por violación y maltrato un día después del funeral de Harald V

Apenas habían pasado unas horas desde que Marius Borg Høiby acompañara a la familia real noruega en el último adiós a Harald V cuando su nombre vuelve a ocupar los titulares. Esta vez, por una decisión judicial favorable a sus intereses. El Tribunal de Apelación de Borgarting ha admitido el recurso presentado por la defensa del hijo mayor de la reina Mette-Marit, lo que obligará a celebrar un nuevo juicio sobre las condenas por dos violaciones y maltrato a una de sus exparejas que Høiby decidió recurrir.

El giro llega en un momento especialmente delicado para la monarquía noruega. Solo un día antes, el joven, de 29 años, había obtenido permiso para asistir al funeral de Harald V, fallecido el pasado 28 de agosto a los 89 años. Borg, que se encuentra en prisión preventiva bajo control electrónico, pudo abandonar temporalmente Skaugum para participar junto a su familia en una de las ceremonias más solemnes de la historia reciente de la casa real.

Ahora deberá prepararse para volver ante los tribunales. El órgano judicial ha anunciado que iniciará inmediatamente los preparativos del procedimiento, aunque todavía no existe una fecha para la vista. El nuevo proceso volverá a examinar la culpabilidad de Borg en los delitos que ha recurrido, así como la duración de la condena y las indemnizaciones vinculadas a esos hechos.

El rey Haakon VIII de Noruega (segundo por la derecha) conversa con el Lord Chambelán y jefe de la Casa Real de Noruega, Olav Heian-Engdal (segundo por la izquierda), junto a la reina Mette-Marit de Noruega (izquierda) y su hijo Marius Borg (al fondo, a la derecha), tras el funeral del difunto rey Harald V de Noruega. / ODD ANDERSEN / AFP

Cuatro años de prisión

Marius Borg Høiby fue condenado el pasado mes de junio a cuatro años de cárcel después de que el tribunal lo considerara culpable de 34 de los 39 delitos de los que estaba acusado. Entre ellos figuraban dos violaciones, maltrato, agresiones, amenazas, quebrantamiento de órdenes de alejamiento, posesión de marihuana y varias infracciones graves de tráfico.

La sentencia estableció asimismo el pago conjunto de 640.000 coronas noruegas, cerca de 58.000 euros, a cuatro víctimas. Sin embargo, el hijo de Mette-Marit decidió recurrir las condenas por las dos violaciones y por el maltrato a una expareja, los delitos de mayor gravedad incluidos en el fallo. Son precisamente esos puntos los que ahora serán examinados de nuevo por el Tribunal de Apelación.

La admisión del recurso supone, por tanto, una importante victoria procesal para la defensa de Borg, aunque no implica que la condena haya quedado anulada ni anticipa cuál será el resultado del nuevo juicio. El tribunal deberá volver a valorar las pruebas y determinar si mantiene o modifica las conclusiones alcanzadas en primera instancia.

Marius Borg, la princesa heredera Ingrid Alexandra de Noruega (izquierda); Durek Verrett,(segunda posición por la izquierda); y Maud Angelica Behn (derecha) salen de la iglesia al finalizar el funeral del Harald V . / ODD ANDERSEN / AFP

Con tobillera electrónica

Borg permanece en prisión preventiva desde febrero. Desde julio cumple esta medida cautelar en régimen de control electrónico en Skaugum, la residencia de la familia real en las afueras de Oslo. Solo puede abandonar la propiedad por motivos expresamente autorizados, como trabajo, estudios, tratamiento médico o determinadas circunstancias familiares.

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El joven, fruto de una relación anterior de Mette-Marit a su matrimonio con Haakon VIII, no tiene título ni pertenece oficialmente a la casa real, pero su situación judicial se ha convertido en uno de los episodios más difíciles para la familia. Él mismo ha reconocido públicamente problemas relacionados con el alcohol y las drogas.