El famoso vestido negro de la venganza de Lady Di vuelve a subasta: ¿300.000 dólares o más de un millón?

El vestido negro con el que Diana de Gales convirtió una noche de humillación pública en una imagen de poder vuelve al mercado. Sotheby’s subastará el próximo 9 de diciembre en Nueva York el célebre 'revenge dress', una pieza de seda negra creada por Christina Stambolian que la casa estima entre 150.000 y 300.000 dólares. La cifra, sin embargo, puede ser solo el punto de partida: en 2023, un vestido de Jacques Azagury que perteneció a Diana alcanzó 1,148 millones de dólares tras salir con una estimación de 100.000. Si la puja se calienta, el diseño más famoso de su armario tiene argumentos para acercarse o superar esas cifras.

Diana había encargado el vestido a Stambolian tres años antes, pero lo mantuvo guardado porque lo consideraba demasiado atrevido para los códigos de la realeza: escote Bardot, hombros descubiertos, silueta ceñida y falda corta y asimétrica. El 29 de junio de 1994 todo cambió. Esa noche, la televisión británica emitía el programa en el que el entonces príncipe Carlos reconocía haber sido infiel durante el matrimonio [con la actual reina Camila]. Diana debía acudir a una fiesta en la Serpentine Gallery de Londres. Además, se había filtrado que vestiría de Valentino, por lo que cambió de plan a última hora. En vez de esconderse, apareció de negro, con tacones, labios y uñas rojas y su célebre gargantilla de perlas. La fotografía dio la vuelta al mundo.

No fue solo un vestido. Fue un acto de comunicación. Diana utilizó la moda para hablar sin soltar ni mu: mientras Carlos hablaba de su infidelidad, ella ocupaba las portadas sin pronunciar una palabra. De aquel episodio nació el concepto moderno del 'revenge dressing': vestirse después de una ruptura o una traición no para desaparecer, sino para recuperar el control de la propia imagen.

Primera subasta fue benéfica

Esta será, además, la segunda vez que el vestido se subasta. Diana lo vendió el 25 de junio de 1997 en Christie’s Nueva York, dentro de la histórica puja de 79 prendas con la que recaudó más de tres millones de dólares para organizaciones dedicadas a la lucha contra el cáncer y el sida. El matrimonio escocés formado por Briege y Grahame Mackenzie pagó 65.000 dólares por él y lo conservó durante casi tres décadas, utilizándolo ocasionalmente para recaudar fondos. Parte de lo conseguido ahora se destinará a NHS Lothian Charity, en beneficio del Royal Edinburgh Hospital.

El famoso diseño de Christina Stambolian, en negro, color prohibido en la casa real británica salvo para los funerales. / SOTHEBY'S

¿Quién puede pagar un millón?

El gran misterio es quién acabará llevándoselo. Coleccionistas privados y museos compiten cada vez más por el vestuario de Diana, convertido ya en patrimonio de la cultura popular. Y existe un nombre imposible de ignorar: Kim Kardashian. En 2023 pagó 163.800 libras en Sotheby’s por la cruz Attallah, una joya que había llevado la princesa, superando ampliamente su estimación.

El poder del 'vestido de la venganza' tampoco terminó con Diana. Mariah Carey apareció en los MTV Video Music Awards de 1997, recién separada de Tommy Mottola, con un revelador dos piezas negro que simbolizó su nueva libertad; Bella Hadid convirtió la Met Gala de 2017 en su particular declaración tras su ruptura con The Weeknd; y Jennifer Aniston, Katie Holmes y, más recientemente, Lily Allen han sido señaladas por 'Vogue' como herederas de ese código. Incluso Elizabeth Debicki, que interpretó a Diana en 'The Crown', homenajeó en 2023 el original con otro vestido negro de hombros descubiertos.

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Antes de la puja, el vestido viajará por Londres, Hong Kong y Ginebra hasta llegar a Nueva York.