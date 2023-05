La llegada del buen tiempo anima a realizar escapadas, en las que, habitualmente, se incluyen a las mascotas. Pero, ¿sabes que has de tener en cuenta en los viajes para que tu animal de compañía disfrute?.

A continuación te ofrecemos algunas claves tanto si vas en coche, tren, avión o barco. Ante todo, debemos evitar el estrés del animal. No te olvides que sale de su zona de confort y se enfrentará a lo desconocido, generando en él inseguridad y miedo.

Las claves de viajar con animales de compañía

Coche: la mascota debe viajar en transportín. Le brinda seguridad, además de ser obligatorio. Tu primer objetivo se centrará en conseguir que tu peludo se familiarice con el habitáculo. Para ello, lo mejor es colocarlo previamente a su alcance con juguetes y chuches en su interior. Él entrará y se adaptará al espacio. El tamaño del transportín dependerá de la envergadura de tu mascota, pero sí es importante que cuente con una buena ventilación y sujeción. Es aconsejable efectuar paradas para estirar las patas, hidratarse y hacer sus necesidades.

Tren: si optas por ferrocarril para tu desplazamiento, además del transportín, ten presente que el peso de tu animal de compañía resulta clave para los precios y condiciones de los billetes. En los trenes AVE y larga distancia, los peludos de hasta 10 kilos viajan con su propio billete y no ocupan plaza. En trenes de media distancia deben ir en transportín, aunque no ocupan plaza. Sin embargo, las mascotas de entre 10 y 40 kilos podrán viajar en el asiento del pasajero sin transportín y se le entregará un kit de viaje. No obstante, este servicio solo se utiliza en algunos trayectos de destinos como Madrid, Barcelona, Málaga.

Aviones y barcos: Estos dos medios de transporte resultan más peliagudos para nuestros amigos, ya que suelen significar largos recorridos. En estos casos, algunos aspectos dependen de las compañías, pero siempre exigirán pasaportes veterinarios, microchips, vacunas, y peso del animal. El tamaño sí importa. Por ejemplo, si son perros grandes de asistencia pueden viajar en cabina del avión, de lo contrario lo usual es ir en bodega. Los animales de compañía de 8 kilos (incluyendo el transportín) pueden viajar con sus dueños. Los que exceden este peso lo tendrán que hacer en bodega. El transportín para este tipo de viajes debe ser resistente, impermeable, completamente seguro y adaptado al tamaño de la mascota.

Para los viajes en avión y barco hay que tener a mano también medicación para el mareo y los nervios en caso de ser necesario, bozales, cobijas, snacks, juguetes, pañitos, arnés y correa para cuando se deban usar y ponerles pañales en caso de viajes largos.

Una advertencia: los cruceros no admiten mascotas. En otros tipos de trayectos marítimos, los animales deben llevar bozal, viajan en cubierta protegidos de la lluvia y el frío, y se permite a sus dueños hacerles compañía una vez en trayectos de cuatro horas, y dos veces en los más largos.