A finales de junio comenzó una de los periodos del año favoritos para muchas personas: las rebajas de verano. Múltiples marcas disminuyen el precio de sus productos potenciando la compra masiva que hay en verano, hasta el punto de quedarse sin stock en alguno artículos.

Dese el 23 de junio, el Corte Inglés ofrece precios más económicos en sus artículos. Una dinámica que se mantendrá hasta el 31 de agosto tanto en web como en los centros físicos. Los descuentos son varían dependiendo del sector: hasta el 50% en moda mujer, infantil y hogar y decoración; del 40% en moda hombre, deportes, videojuegos y juguetes; y hasta el 30% en bricolaje, equipajes, perfumería y parafarmacia.

Sin embargo, el pasado lunes 11 de julio, la empresa anunció sus segundas rebajas con nuevos y me­jores pre­cios sobre los pro­ductos ya re­ba­jados en ar­tículos de moda. Hasta el 20 de julio, los clientes podrán disfrutar de descuentos adicionales y nuevas ofertas que se irán sumando a las anteriores.

20% de descuento

Moda de hombre y mujer: Marcas como George Rech, Naulover, Mirto, Lasserre, DKNY, Timberland, Náutica, y North Sails, entre otras.

Moda joven: las firmas Carhartt, GAP, Levi's, Pepe Jeans, Selected, Only, Vero Moda y Esprit.

Área de lencería: Chantelle, DKNY, Hanro, Lejaby y Simone Perele, entre otras.

40% de descuento

Marcas que ofrecen prendas de baño en el departamento de moda faminino.

50% de descuento

Área de deportes: Nike, Adidas, Boomerang, Puma, Under Armour, New Balance, Asics, Bullpadel, Quiksilver, Billabong, Salomon, Vans, Arena, New Era, Roxy, entre otras.