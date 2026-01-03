El 'brilli-brilli responsable' arrasó esta Navidad: así se lleva el brillo que no pasa de moda

Cada vez más personas apuestan por una forma distinta de vestir en fechas señaladas: elegir una única prenda protagonista de 'fiesta' y combinarla con básicos del armario de siempre. Una falda de lentejuelas con un jersey de punto, un blazer metalizado con vaquero recto o un top de pedrería bajo una americana negra se han convertido en fórmulas habituales. De este modo, el brillo se integra en looks que pueden repetirse en cualquier celebración o incluso en el cotillón de Reyes Magos, en lugar de quedarse olvidado en el fondo del armario.

Este llamado brilli-brilli responsable también pone el foco en la calidad y la versatilidad. Según informa la agencia Europa Press, se priorizan piezas bien confeccionadas, con pedrería o paillettes resistentes y cortes sencillos que no pasan de moda. Tonos como el negro, el dorado, el plata o el rojo oscuro facilitan que estas prendas encajen con lo que ya se tiene. Frente a la compra de varios vestidos para distintas cenas, gana peso la idea de un único look base que cambia de personalidad gracias a los zapatos, los bolsos o las joyas.

Vestido lentejuelas azul marino hombreras / Hannibal Laguna / Woman

Look base y accesorios

En esta tendencia, los accesorios juegan un papel clave. Pendientes XL, bolsos joya, cinturones con brillo o zapatos metalizados permiten aportar luz a un conjunto sobrio sin necesidad de recurrir a un total look de lentejuelas. Es una opción especialmente atractiva para quienes no se sienten cómodos con excesos, pero quieren un guiño festivo para las fotos familiares o una cena especial. Incluso el maquillaje se suma a esta filosofía, con sombras irisadas, iluminadores sutiles o gloss con partículas de luz que aportan efecto sin sobrecargar el resultado.

En el fondo, esta manera de llevar el brillo conecta con una forma distinta de entender las fiestas: menos obsesión por estrenar y más interés por construir un fondo de armario festivo con recorrido. El brilli-brilli deja de ser un capricho de una sola noche para convertirse en un recurso estilístico válido para muchas celebraciones. La tendencia más navideña del año no es solo la que más deslumbra, sino la que mejor resiste el paso del tiempo.