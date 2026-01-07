Política y moda
¿Cuánto cuesta el vestido verde 'made in Italy' de Delcy Rodríguez en su jura como presidenta interina que ha levantado polémica?
El tachado en las redes como "lujoso y costoso" es un modelo midi con volantes de la firma Chiara Boni La Petite Robe que ahora está rebajado
Laura Estirado
La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, juró este lunes como mandataria de Venezuela, dos días después de la captura del gobernante Nicolás Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, por parte de fuerzas estadounidenses en medio de una serie de ataques en Caracas y tres estados cercanos.
La mandataria, de 56 años, juró el cargo frente a su hermano Jorge Rodríguez, reelegido presidente de la Asamblea Nacional, y para tal ocasión eligió vestirse con un diseño verde que está dando mucho que hablar. Y no por su atrevido color. Tampoco por su patrón ceñido al cuerpo, drapeados, volantes y dobladillo asimétrico. Pero sí por factura, una marca italiana, y, sobre todo, por su precio, que algunos ven desmesurado e inalcanzable para la mayoría de la población de su país.
Está de rebajas
El vestido, de la firma italiana Chiara Boni La Petite Robe, no está a la venta en la web de la firma, pero sí en otras plataformas de moda, como el sitio de moda de lujo Farfetch. En este sitio, ahora está de rebajas, y en lugar 655 euros, cuesta 517.
Chiara Boni La Petite Robe, fundada en Italia y con fuerte presencia en Europa y Norteamérica, se ha consolidado como una de las marcas preferidas entre mujeres de alto perfil público, desde ejecutivas hasta políticas, por su estética sobria, líneas limpias y versatilidad para eventos formales e institucionales.
En varias publicaciones que se volvieron virales, los usuarios en redes sociales afirmaban que el vestido supuestamente costaba unos 14.500 dólares (y de ahí las duras críticas). Tacharon el modelo de la mandataria de "lujoso y costoso".
A pesar de su alto precio, lo cierto es que se vende por mucho menos.
