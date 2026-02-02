Gala musical
Grammy 2026: la gamberra de Chappell Roan desafía la censura de pezones con un look descarado y de archivo de Mugler
La artista de Misuri ha lucido una recreación personalizada de un desfile de alta costura de Thierry Mugler de otoño de 1998, titulado 'Lencería Revisitada'
Laura Estirado
Hay 'naked dresses' y 'naked dresses'. Una cosa es ponerse transparencias y otra muy distinta marcarse un toplés con 'piercings' en los pezones para desfilar por la alfombra roja de una galacomo la de los Premios Grammy. Pero si alguien podía hacerlo es Chappell Roan, la singular cantante de Misuri famosa por su música inspirada en el synth pop de los 80 y éxitos pop de principios de los años 2000, y por su estética muy 'drag queen' con tintes circenses.
Teatral, excéntrica, dramática y pasando del qué diran y de aquella vieja prohibición de Facebook e Instagram de no enseñar pezones, la artista de 'The Rise and Fall of a Midwest Princess' que el año pasado se llevó el Grammy a la mejor artista novel, ha elegido esta vez un diseño de Thierry Mugler de archivo.
Diseño ingrávido
La cantante de 'Subway' lució un vestido burdeos de tul que se aguantaba -literal- de dos aros clavados de sus pezones. Llegó a la fiesta 'tapada' con una fina capa de gasa a juego, pero enseguida descubrió el diseño más punky de la noche, y su torso plagado de tatuajes (por delante y detrás). Los dibujos, presumiblemente de henna, temporales, eran obra de Puppy Puppy. Uno de ellos, de color azul, quizá el único permanente, se leía "Princess".
El ya viral -no del gusto de todo el mundo- es una recreación personalizada inspirada en el emblemático desfile de alta costura de Thierry Mugler de otoño de 1998, titulado 'Lencería Revisitada', según detalla 'W Magazine'. El original, sin embargo, era de color negro, y una pieza extrañísima dentro del álbum habitual de la marca, que ahora tiene por director creativo a Miguel Castro Freitas. Este, volvió a reinterpretar la pieza para su desfile de primavera de 2026, el pasado octubre.
Suscríbete para seguir leyendo
- Muere un hombre de 41 años por arma blanca en una reyerta en Mérida
- El pueblo de Cáceres donde Roma, Unamuno y la mejor cocina conviven
- Está en Plasencia y ha sido premiada durante tres años por ser una de las mejores panaderías de España: la Ecotahona del Ambroz
- Cáceres amplía su oferta de ocio infantil con un nuevo parque de juegos y celebraciones
- Extremadura y la boda que marcó una época: el recuerdo que rodea a Isabel Sartorius, expareja del rey, ingresada en una residencia
- El PP confirma que Guardiola irá a la investidura pese al bloqueo: 'Habrá candidata
- El Junquillo en Cáceres, un barrio dormitorio en plena expansión que espera servicios
- Hallan muerto en Navacerrada (Madrid) al joven cacereño Pablo Dean desaparecido hace una semana