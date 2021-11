Septiembre ya está aquí por lo que, si no has empezado todavía, ya es el momento de comenzar la operación "vuelta del verano". Es importante que tengas en cuenta que adelgazar y tener un cuerpo en forma no es solo para que te vas mejor, sino que también es muy importante para tu salud diaria. También tienes que tener en cuenta que empezar una rutina de adelgazamiento no es sinónimo de perder peso en pocos días. Los resultados llegan en un determinado periodo de tiempo y es precisamente la paciencia y la constancia lo que nos guía hacia el éxito.

Hay dos factores que debes tener en cuenta a la hora de perder peso: hay que controlar la comida y debes hacer ejercicio. En cuanto al primer punto, estar a dieta no es sinónimo de pasar hambre (en este enlace te mostramos la lista de la compra que debes apuntar si quieres perder grasa). Existen muchos alimentos que son beneficiosos para nuestro organismo y que además te saciarán, lo que es importante es saber qué alimentos debemos desterrar de nuestro día a día.

El siguiente factor a tener en cuenta es el ejercicio. Para estar en forma no debes castigarte un sinfín de horas en el gimnasio en una cinta de correr o haciendo abdominales sin descanso. Además, el estilo de vida actual hace que no podamos dedicar las horas que queremos de nuestro ocio a realizar ejercicio. No obstante, para aquellos que no dispongan de mucho tiempo, pero quieran tonificar su cuerpo, quemar grasa y conseguir un abdominal plano, existe un ejercicio que recomiendan todos los expertos en fitness que debe ser obligado para todos aquellos que entrene: el peso muerto. Tal y como explican desde la cuenta giangosfit, este ejercicio “quema muchas calorías (contribuye a la pérdida de grasa, por tanto, con una dieta correcta), ayuda a tener una potente zona abdominal y lumbar (core), trabaja tus glúteos de manera activa”. Es importante saber adaptarse al peso que puede coger cada y adoptar una posición correcta. Desde giangosfit explican los pasos a seguir para una correcta realización. “Mantén tu cuerpo cerca de la barra o mancuerna, utilizando una separación de tus piernas a la distancia de tus hombros o ligeramente más abierta”. “Al iniciar el movimiento, justo antes de tomar la barra, debes 'sentarte', manteniendo la espalda recta y sujetando la barra a la altura de los hombros. Para activar la parte de atrás de tu pierna (femoral), debes situar la cadera por encima de la altura de la rodilla”.

Realiza este ejercicio entre tres y cuatro veces por semana, dejando días de recuperación para que tus músculos se recuperen. Combina esta práctica con una dieta saludable y conseguirás resultados antes de lo que imaginas.