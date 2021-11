Perder peso es uno de los objetivos principales que se fijan muchos para el verano. La “operación bikini” es algo que cada vez llama más la atención de los que quieren ir a la playa luciendo moreno y cuerpo saludable. Si esa es tu opción recuerda que, tal y como aseguran los nutricionistas, lo más importante es cambiar de modo de vida, no sólo dejar de comer grasas. Tienes que empezar una dieta que te permita consumir más comida de la considerada “real”. En este sentido quienes más te pueden aconsejar de nutrición son los expertos que saben lo que debes comer.

Uno de los nutricionistas más seguidos de redes sociales es Miquel Girones que utiliza sus cuentas en Instagram, por ejemplo, para lanzar consejos que puedes seguir en tu día a día y que te van a ayudar (además de a perder peso), a llevar una vida más sana. Dentro de sus consejos Girones repite de forma constante uno que es más que útil: se trata de la necesidad de comer todos los días un puñado de frutos secos.

Este tipo de alimento tiene varias ventajas. La primera es que te da mucha energía. Y eso es algo necesario para que no tengas que picar entre horas ni por la mañana ni por la tarde consumiendo ultraprocesados que no te van a suponer una ingesta excesiva de calorías o de azúcar. Los frutos secos son, además, alimentos que puedes combinar de una manera muy sencilla. Basta con que los metas en el desayuno, como postre o sencillamente como snack para romper una tarde de trabajo. Además son comida real sin excesivas calorías.

Pero recuerda que eso no es lo único que debes hacer para perder peso. También es importante que te muevas más. Una vida sana tiene siempre dos pilares: además de comer bien tienes que moverte más y pasar más tiempo caminando. La Organización Mundial de la Salud asegura que se deben dar, como mínimo, unos 15.000 pasos cada día sólo para estar saludable. No hay más misterio para perder peso que caer en lo que se denomina un déficit calórico. Es decir: consumir más calorías de las que ingieres en el cuerpo asegurándote, siempre, de que las que ingieres no sean negativas como las que incluyen las bebidas alcohólicas o los productos dulces o excesivamente azucarados.

Recuerda que siempre lo más importante es mantener tu salud y no sólo tu peso.