Caminar y correr ya no sirven para perder peso. Al menos eso piensan muchos “influencers” y deportistas que en redes sociales están sumándose cada vez más a la moda de un deporte para adelgazar que muchos dejaron en el colegio: el salto a la comba. Se trata de un ejercicio sencillo, que todo el mundo puede practicar sin miedo a provocarse lesiones y que tiene varias ventajas.

La primera es que se trata de un ejercicio de alta intensidad por lo que sólo tienes que hacer unos minutos para notar los resultados. Es decir: vas a quemar muchas más calorías saltando a la comba 10 minutos que corriendo durante media hora. Además este ejercicio de moda te permite dedicarle el tiempo justo al día al deporte. Eso sí: recuerda que tienes que combinar el salto a la comba con más movimiento en general a lo largo de toda la jornada. No sirve de nada que estés durante una hora haciendo deporte por las mañanas y luego hagas una vida totalmente pasiva. Recuerda que la Organización Mundial de la Salud asegura que debes moverte (como poco) hasta conseguir dar 15.000 pasos cada día. Y eso sólo para estar saludable y no padecer ninguna enfermedad relacionada con el exceso de peso. Adelgazar y caer en un déficit calórico es algo más complejo.

Pero saltar a la comba tiene más ventajas importantes. La segunda es que no vas a necesitar ningún aparato complicado. Puedes comprar una comba o fabricarla tú mismo. Además es un ejercicio que puedes hacer en casa. Para perder peso no hace falta que empieces a ir al gimnasio dos hora al día. De hecho es mejor que vayas incrementando poco a poco tu carga de ejercicio durante las primeras semanas para no hacerlo todo el primer día.

Si de verdad quieres notar resultados de forma rápida tienes que tener además en cuenta que es necesario que combines el ejercicio con una alimentación sana y saludable huyendo de las calorías vacías del alcohol o de los refrescos azucarados y cambiando mucha de tu alimentación que consiste en ultraprocesados por comida real.

Eso sí, lo que tienes que tener en cuenta a la hora de saltar a la comba es que es importante que luego estires de forma correcta para evitar que los músculos se te carguen. Adelgazar y perder peso debe ser sólo una consecuencia. La causa y por lo que se debe luchar es por tener una vida más saludable.