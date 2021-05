Twitter continúa desarrollando la nueva función de reacciones a las publicaciones como las de Facebook, que permiten expresarse de formas distintas a través de cinco emojis diferentes para dar más opciones que el 'actual', Me gusta'.

Además de los ya existentes corazones de 'Me gusta', Twitter plantea la introducción de otras cuatro reacciones adicionales para que sus usuarios puedan expresar lo que sienten al ver un tuit: 'animado', 'hmm', 'triste' y 'haha', como ha descubierto en pruebas en el código de Twitter la desarrolladora inversa Jane Manchun Wing.

Estas nuevas reacciones, al igual que sucede en otras redes sociales como Facebook, pueden elegirse a través de una lista de emojis, en este caso horizontal, con una cara sonriente para 'haha' y una pensativa para 'hmm', mientras que 'animado' y 'triste' se expresarán con derivaciones de corazones.

Anteriormente, Twitter había enviado a algunos usuarios de su plataforma una encuesta para sondear su opinión sobre la posible introducción de las Reacciones con emoji en los 'tuits', a la manera de Facebook.

En aquella encuesta, la plataforma también preguntó a sus usuarios sobre cómo se sentirían si vieran las reacciones negativas de otros usuarios, como un pulgar hacia abajo para mostrar 'No me gusta'. Esta reacción no ha aparecido en las pruebas actuales.

Perfiles verificados

Por otra parte, Twitter ha vuelto a poner en pausa la función para que sus usuarios puedan solicitar la verificación de cuentas, apenas ocho días después de habilitarla, pero ha prometido retomarla después de valorar las peticiones recibidas hasta el momento.

Desde el pasado viernes, como ha anunciado la cuenta de verificación de Twitter, el servicio ha dejado de aceptar nuevas solicitudes de verificación de los usuarios, con las que pueden obtener una insignia azul junto al nombre de su cuenta que indica que ha sido verificado por la red social.

Twitter ha apuntado a la necesidad de "hacer una pausa" en la posibilidad de aceptar nuevas solicitudes mientras revisa las que ya ha recibido, y ha prometido que esta opción volverá a habilitarse pronto.

El proceso de solicitud para obtener la insignia azul de Twitter ha estado abierto apenas ocho días, después de que la plataforma lo habilitase de nuevo el pasado 20 de mayo. La compañía lo habñia interrumpido en 2017, por la concesión de la marca a Jason Kessler, organizador de la marcha supremacista de Charlottesville, en Estados Unidos, que acabó con la muerte de una persona.

La nueva política de verificación de cuentas entró en vigor el 22 de enero de 2021. Diseñada a partir de los comentarios de los usuarios, modifica los requisitos necesarios para poder optar a la insignia azul de verificación, e introduce nuevas categorías para los tipos de cuentas candidatas a la verificación.

Desde entonces, la compañía ha eliminando automáticamente la insignia de las cuentas que ya no cumplen los criterios actualizados de verificación, como las que están inactivas o incompletas.

Bajo la nueva política, pueden optar a la verificación las cuentas que se encuadren en las siguientes categorías: Gobierno; Empresas, marcas y organizaciones; Empresas de noticias y periodistas; Entretenimiento; Deportes y 'gaming'; y Activistas, organizadores y otras personas influyentes. A lo largo del verano se incorporarán nuevas categorías para como científicos, académicos, y líderes religiosos.

Las cuentas candidatas, además, deben estar completas, con un nombre y una imagen de perfil y una dirección de correo electrónico confirmada o un número de teléfono. Ya no hace falta contar con una descripción de perfil ni con una imagen de cabecera, como ocurría anteriormente. Pero sí cumplir con las Reglas de la plataforma.