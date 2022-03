Poco a poco y con el tiempo se ha convertido en una acompañante indispensable en cualquier viaje y como herramienta esencial para llegar más rápido y por el camino directo. Todos conocemos ya su voz. Ahora le ponemos cara.

La mujer que da voz al GPS de Google Maps es Nikki García, actriz, cantante y “voz de muchas cosas”, tal y como se describe ella misma en su perfil de Twitter. Es en esta red social en donde ha publicado un divertido vídeo junto a unos amigos en el que desde el asiento trasero va dando indicaciones de cómo llegar al conductor: "En la rotonda toma la segunda salida. No te la pases, esta es la segunda salida. No atropelles a ese chico", dice. "Continúa 100 metros. Espera, he perdido la cuenta, no sé cuántos llevas", bromea Nikki a continuación con la voz del navegador de Google. "Imagino que es por aquí, no lo sé, si no, me dejas en este callejón y ya me busco la vida", remata divertida García.

"Mis amigos Juan y Ana me están llevando al hotel y le he dicho que no ponga el GPS, que ya se lo digo yo", presenta Nikki García en el tuit del vídeo. El mismo ha conseguido ya más de 3.500 retuits y roza los 18.000 'me gusta'.

Mis amigos Juan y @anadecastronow me están llevando al hotel y le he dicho que no ponga el GPS, que ya se lo digo yo. pic.twitter.com/AEzyCojpaO — Nikki García (@nikkigarcia_es) 12 de marzo de 2022

También Google España la ha retuiteado: "En el asiento de atrás, a menos de un metro de distancia, has llegado a tu destino: la voz de #GoogleMaps"