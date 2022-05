Las llamadas comerciales tienen la costumbre de interrumpir los momentos más importantes del día. No importa si estás trabajando, estudiando o descansando, estas llamadas frías (es decir, sin conocer al destinatario) son cada vez más comunes y persistentes con el objetivo de realizar la venta del producto que anuncian. Según un estudio de Truecaller, España ocupa el quinto puesto en el ranking de países que más llamadas comerciales se reciben por usuario, con una media de 18 al mes.

La Asociación Española de Economía Digital gestiona la Lista Robinson, donde inscribiendo tus datos de forma gratuita y voluntaria en un fichero de exclusión publicitaria restringes la llegada de llamadas no deseadas.

Normalmente, la vía más sencilla para algunas personas es no coger el teléfono si el nombre no está registrado en la agenda, lo que puede derivar en la pérdida de llamadas con fines laborales o similares. Por ello, te vamos a enseñar a bloquear este tipo de interrupciones en tu dispositivo móvil.

Una vez se produce la llamada, lo más rápido es bloquear el número para que no puedan volver a llamarte. Tanto en dispositivos Android como en iOS, hay que acceder al registro de llamadas y entrar en la información del número en cuestión, para presionar sobre "bloquear" o "marcar como spam". Sin embargo, las empresas suelen disponer de múltiples números por lo que son muy pocas las probabilidades de que te llamen desde el mismo.

A nivel general, también se pueden bloquear todas las llamadas comerciales desde la aplicación Teléfono en Android. En primer lugar, seleccionas el icono de tres puntos que se encuentra en la esquina superior derecha. Después, te diriges a la opción de Ajustes y arriba verás un apartado llamado Asistencial. Una vez dentro, seleccionas Identificación de llamada y spam. Activar todas las opciones que te aparecen servirá para evitar estas llamadas. Con la primera y la tercera sabrás si el número que te está llamando está considerado spam o no, y con la segunda se activará un filtro para evadir el posible spam. Hay que tener en cuenta que las opciones pueden cambiar dependiendo del fabricante del teléfono móvil.

Con respecto a dispositivos de Apple, lo único que podrás hacer es silenciar los números desconocidos, es decir, te pueden llamar pero no te molestarán. El primer paso es entrar en Ajustes, ir a la sección Teléfono y pulsar en Silenciar desconocidos. A partir de ese momento, todos los números desconocidos no emitirán ningún sonido, por lo que puede que te pierdas llamadas de distintos fines.

Aplicaciones de terceros

Otra de las opciones para eludir llamadas de spam es la utilización de aplicaciones de terceros. No son recomendables en caso de querer mantener la privacidad de los contactos de tu agenda pero sí son útiles para identificar las llamadas que no te interesan y conseguir que no te vuelvan a molestar. La más popular es TrueCaller, que está disponible tanto en Android como en iOS. También hay otras útiles como Call Blocker, Call Control, Whoscall o Hiya, entre otras.