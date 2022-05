La tecnología facilita nuestra vida en muchos sentidos pero cuando surgen problemas, se puede volver contraproducente y generarnos un agobio innecesario. El teléfono móvil es el dispositivo electrónico que más utilizamos y está presente en todos los momentos del día, por lo que cualquier problema relacionado con él conlleva pérdidas de tiempo.

Algo muy común es el fallo en la recarga de la batería. Hay diversos motivos por los que puede suceder y a continuación desvelamos cuales, así como las posibles soluciones.

Problema con el cargador

Dependiendo de la marca y el fabricante, nuestro dispositivo necesitará un cargador con unas especificaciones compatibles al modelo. Utilizar un cargador no oficial o de una marca distinta puede ocasionar un exceso de potencia de carga que derive en diversos fallos, hasta que ni siquiera reconozca el dispositivo.

Si tu móvil no reconoce el cargador, lo más seguro es que este no sea apto para él. De ahí la importancia de usar siempre cargadores oficiales que no perjudiquen a nuestro terminal.

Sin embargo, si anteriormente cargaba sin problemas pero ha dejado de hacerlo de repente, lo más probable es que el cargador se haya estropeado. La solución más viable sería adquirir uno nuevo.

Puerto USB dañado

La ranura USB o 'Lightning' (en iOS) donde se introduce el cable del cargador puede haber sufrido algún daño o movimiento que impida el contacto directo con el cable, así como estar obstruido o sucio. Puedes intentar limpiarlo, pero hay que tener mucho cuidado en el proceso. El puerto incluye delicados puntos de contacto y diminutas tiras de metal y si están dañados, entonces el cargador no funcionará en absoluto, sin importar cuánto trates de limpiarlo.

Aun así, el modo más sencillo de limpiarlo sin necesidad de introducir ningún elemento externo es echándole aire con una lata de aire comprimido. Por otro lado, puedes arriesgarte con un palillo de dientes ya que la madera es más suave y flexible que el plástico o el metal.

Desgaste de la batería

Con el paso del tiempo, cuanto más uso se la da al móvil, más rápido se desgasta su batería. Es algo normal que sucede en cada dispositivo electrónico. La vida útil de las baterías puede durar muchos años dependiendo del modelo y el fabricante pero es inevitable notar que cada vez se descarga más rápido.

Para comprobar el estado de la batería de tu móvil Android deberás acudir a aun aplicación de terceros como Ampere. Mientras que en iOS, basta con acceder al menú Ajustes, seleccionar Batería y Salud de la batería para comprobar el porcentaje de carga máxima que cubre. En caso de haber superado los 500 ciclos de carga, aparecerá el siguiente mensaje: "Puede que la batería del iPhone deba repararse".

En todos los casos, no hay otra solución disponible que no sea cambiar la batería.

Problema de software

Aunque sea improbable, no se descarta la posibilidad de que el fallo de la recarga provenga del software.

Puede que esté instalada alguna aplicación que esté gastando demasiada batería, por lo que habría que revisar el consumo de batería del dispositivo. Para ello, accede a Uso de la batería y comprueba la capacidad de consumo que tiene cada una. En caso de exceso, desinstálala de inmediato.

Por otro lado, puede que alguna actualización de software sea demasiado grande para tu móvil, dependiendo del tiempo que lleves con él. Esto podría ocasionar que no cargue de manera correcta. Si te cercioras de ello, prueba a desinstalar la actualización reciente y volver a la versión antigua.

Te puede interesar: Tecnología Bloquea las insoportables llamadas comerciales con solo un clic desde tu móvil

De forma más radical, puedes restaurar el teléfono a valores de fábrica. Es importante realizar una copia de seguridad para no perder los datos recopilados.

En cualquier caso, recomendamos acudir a un profesional para llevar a cabo la reparación correspondiente de manera segura.