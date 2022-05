A la espera de su implantación en Europa, algo que sucederá en la madrugada del 22 al 23 de junio de 2022, el nuevo formato de suscripción PlayStation Plus comienza su andadura en diferentes mercados asiáticos como Hong Kong y Taiwán (excluido Japón). Ahora que tenemos usuarios comentando las características del servicio y se deja de lado el marketing, comienzan a surgir las primeras quejas sobre los métodos de suscripción. Y parece que, entre otras cosas, la política de precios de Sony está enfadando a sus clientes.

Los suscriptores de PS Plus en países donde ya se ha renovado el servicio se quejan de dos problemas importantes: PSN no le permite actualizar su cuenta por un período más corto si tiene suscripciones acumuladas. Por otro lado, la actualización cancela retroactivamente las promociones aprovechadas en el pasado. Explicamos mejor ambas situaciones:

Primeras experiencias con el servicio

En el primer caso, los jugadores informan que solo pueden actualizar su cuenta de PS Plus a razón del periodo que tengas acumulado y no deja optar por reducir estos plazos. Con el cambio, aquellos que ya están suscritos al servicio se convierten automáticamente en suscriptores de 'PS Plus Essential'. Para disfrutar del catálogo de juegos de la biblioteca, debes actualizar a formatos más costosos como 'PS Plus Extra' o 'PS Plus Deluxe'. Pero si ya tienes suscripciones acumuladas, digamos, para los próximos dos años, por ejemplo, no puedes actualizar al modelo de suscripción superior solo durante un año. Tienes que comprar los dos de una vez.

En el segundo caso, aquellos que han comprado su suscripción actual de PS Plus con algún tipo de descuento. Aparentemente, Sony cobra el descuento además de la actualización estándar, "descontando" de forma retroactiva la cantidad de la cuenta de usuario. Un tercer punto que también vale la pena señalar es que, según indican, el catálogo cuenta más de una vez con el mismo juego en diferentes versiones o idiomas, lo que infla sobremanera la oferta de Sony de un catálogo con '400+ juegos'. No hace falta explicar el estado de ánimo de los primeros afectados, que incluso están planteándose iniciar una demanda colectiva contra la empresa.

Los nuevos modelos de suscripción

En junio tendrá lugar la fusión de los modelos de suscripción PlayStation Plus y PlayStation Now en un nuevo servicio PlayStation Plus que brindará nuevas opciones mediante tres niveles. A continuación, resumimos las tres modalidades de suscripción:

PlayStation Plus Essential

Replica las ventajas que ofrece PlayStation Plus actualmente, es decir: dos juegos descargables al mes; descuentos; almacenamiento en la nube para las partidas guardadas y acceso al multijugador online. El precio no cambiará para los miembros de este nivel: 8,99€ al mes.

PlayStation Plus Extra

Incluye todas las ventajas del nivel 'Essential' y añade un catálogo de hasta 400 títulos para PS4 y PS5. En este nivel, los juegos son descargables. Precio: 13,99€ al mes.

PlayStation Plus Premium

Todas las ventajas del nivel 'Extra' y añade hasta 340 juegos más, incluidos títulos de PS3 disponibles mediante transmisión desde la nube. Un catálogo de clásicos en streaming y para descargar de PlayStation original, PS2 y PSP. Este nivel también incluye acceso a pruebas de juegos por tiempo limitado. Precio: 16,99€ al mes.