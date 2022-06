Los soportes consiguen anclar los móviles de una manera fija en el coche con la finalidad de crear la menor distracción posible cuando estemos obligados a usarlo, como por ejemplo, para acceder al GPS. Una confusión generalizada llevó a creer que la Dirección General de Tráfico (DGT) multaba por llevarlo sujeto a la ventana delantera.

Lo cierto es que no hay ninguna forma de anclar el móvil al coche que prohíba ni permita expresamente la DGT. La reforma de la ley de tráfico ha supuesto varios cambios que entraron en vigor el pasado 21 de marzo, pero este no es uno de ellos. En cambio, cuando se agarra el móvil conduciendo, la norma sí castiga con la retirada de seis puntos y 200 euros.

Pero mientras que el soporte en cuestión esté a la venta y no incumpla ningún requisito de comercialización (que no dependen de la DGT), no existen ningún inconveniente ni posibilidad de multa. Según aclara el Director General de Tráfico, Pere Navarro: "Las aplicaciones que avisan de la presencia de radares son legales y si el soporte para el móvil está homologado, también."

#EncuentroDigitalDGT #Radares

Pere Navarro: Las aplicaciones que avisan de la presencia de radares son legales y si el soporte para el móvil está homologado, también. pic.twitter.com/OW7ZxKx1Br — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) 22 de marzo de 2022

El único problema que puede ocasionar un soporte de ventosa es que limite el campo de visión que necesita el conductor. Por ejemplo, al colocarlo en mitad del parabrisas, incumple así el reglamento de circulación y si un agente lo interpreta como conducción negligente (infracción grave), la sanción podría ser de 200 euros.