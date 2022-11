La versión del sistema de almacenamiento en la nube iCloud para Windows ha registrado un fallo por el que muestra imágenes y vídeos de personas desconocidas para los usuarios en sus álbumes multimedia.

Hace unos días Windows anunció que había implementado una actualización de Microsoft Store para mejorar la conexión de la aplicación Fotos de Windows 11 con distintas plataformas, integrando directamente el mencionado servicio de Apple.

Entonces, la compañía informó de que esta 'app' se había diseñado "cuidadosamente" para facilitar la organización de las fotografías, sin registrar problemas por el origen de los archivos gráficos.

Recientemente, varios de sus usuarios han reportado quejas a través de los foros de MacRumors, donde han comentado que tienen problemas con esta aplicación en los modelos iPhone 13 Pro y iPhone 14 Pro al sincronizar sus vídeos.

Concretamente, los vídeos grabados con los teléfonos fabricados por Apple se presentan con la pantalla negra y líneas blancas cuando se sincronizan con iCloud para Windows. Además, otros usuarios han señalado que han visto fotos y vídeos de personas que desconocen en sus bibliotecas de contenido.

"Ocasionalmente, iCloud para Windows inserta imágenes fijas en vídeos de fuentes desconocidas, posiblemente cuentas de iCloud de otros usuarios. He visto fotos de familias de otras personas que no he visto en mi vida", ha comentado uno de estos usuarios, tal y como recoge MacRumors.

Por el momento, se desconoce si estas imágenes realmente pertenecen a otros usuarios de iCloud o son aleatorias, esto es, de otras personas que no necesariamente disponen de este servicio de Apple. La mayoría de los afectados, en cambio, son usuarios de Windows 10 y 11.