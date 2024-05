Apex Legends: el juego gratuito de Electronic Arts presume de generar importantes beneficios.

Electronic Arts, una de las principales empresas editoras y desarrolladoras de la industria del ocio interactivo sobre la faz del planeta, ha conseguido generar con ‘Apex Legends’, -su apuesta por el formato gratuito dentro del popular género del Battle Royale-, unos beneficios que rondan los 3.400 millones de dólares. La cifra total, que se corresponde a 3.153 millones trasladados a euros al cambio actual, ha sido divulgada por la propia empresa en el último informe fiscal publicado por la misma.

Un éxito muy rentable

Aunque es innegable que ‘Apex Legends’ no ha logrado alcanzar las cotas de popularidad de productos de consumo masivo como ‘Fortnite’ o ‘PUBG’, esto no significa que no sea todo un éxito para las arcas de sus propietarios. El desarrollo de Respawn Entertainment es uno de los juegos gratuitos más populares del mercado actual. “Desde su lanzamiento en 2019, el título Apex Legends HD ha superado los $3.4 mil millones en pedidos anticipados netos. En el año fiscal 24, nos estamos centrando en desarrollar nuestras capacidades y mejorar la calidad de la experiencia para impulsar el compromiso a largo plazo, posicionándonos para el crecimiento de los ingresos a futuro."

Esta parece haber sido la estrategia para generar un incremento en los ingresos provenientes del formato. Además, en los laboratorios de EA han estado trabajando para hacer que ‘Apex Legends’ sea accesible a una audiencia más amplia, incluidos jugadores nuevos y ocasionales. Para realizarlo se han introducido novedades como la integración de modos de juego simplificados para facilitar el acceso de nuevos usuarios. "También hemos priorizado expandir el atractivo de Apex, haciéndolo más accesible para jugadores nuevos y más casuales con integración mejorada y modos de juego simplificados como Three Strikes y Straight Shot. De cara al futuro, continuaremos invirtiendo en ampliar la audiencia mediante el desarrollo de modos épicos, personajes y contando historias de este mundo que van más allá del Battle Royale actual", añaden.

En busca de nuevos jugadores

‘Apex Legends’, que no es otra cosa que un exponente más del popular género del Battle Royale, pero con alguna matización. Aquí no jugamos en solitario -salvo que así lo deseemos-, sino que el grueso de la diversión reside en formar escuadrones de tres jugadores y luchar contra otro equipo. ¿Dónde? Pues en áreas extraordinariamente grandes en las cuales, como decíamos, debemos ir explorando cada recoveco para hacernos con el arsenal necesario lo antes posible para diezmar al contrario. El tiempo es oro, y si nos dormimos en los laureles es muy probable que el pelotón contrario haya encontrado un arma con el que darnos caza antes de que comencemos a andar por el terreno.

Apex Legends: el juego gratuito de Electronic Arts presume de generar importantes beneficios. / Elsotanoperdido

Cada partida es una experiencia diferente

Por supuesto cada partida es un mundo, pues la ubicación de las armas y su potencial es desconocida en todo momento. Aquí lo interesante y el objetivo del juego es la supervivencia, y para ello tendremos que escoger, a diferencia de otros exponentes del género, a una de las leyendas que componen la obra. Cada personaje cuenta con sus propias habilidades y peculiaridades que hacen de la partida un encontronazo directo, o una misión al estilo guerra fría con posiciones casi inmóviles, o un duelo de francotiradores… Sea como fuere, las combinaciones entre leyendas hacen que cada encuentro sea único. Combinar los personajes es fundamental para poder sobrevivir, y la comunicación con el equipo es, de hecho, uno de los principales elementos a tener en cuenta si queremos llegar a buen puerto.

Apex Legends: Agitación

De hecho, el estudio continúa equilibrando la balanza e introduce con cada temporada nuevas leyendas y entornos en los que combatir y cooperar. “De cara al futuro, seguiremos invirtiendo en el desarrollo de personajes épicos y ampliando la narrativa del mundo de Apex Legends, que va más allá del Battle Royale tradicional”, revela el informe.