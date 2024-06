Square Enix ha emitido el vídeo de presentación de ‘Life is Strange: Double Exposure’, en el cual se detalla todo lo que hay que saber sobre la próxima entrega de esta serie de aventuras narrativas. Jonathan Stauder (director del juego) y Felice Kuan (directora narrativa) de Deck Nine han sido entrevistados por Elyse Willems (Funhaus, 30 Morbid Minutes) con motivo de esta nueva aventura, y han comentado detalles del desarrollo como el hecho de que el juego haya sido diseñado teniendo en mente tanto a sus leales seguidores como a los nuevos jugadores. Antes de avanzar, es importante señalar que, aunque el pasado de Max está presente en esta historia, no será necesario contar con una partida guardada de ‘Life is Strange’ para adentrarse en ella.

Double Exposure

Desarrollado por Deck Nine Games, ‘Life is Strange: Double Exposure’ propone una nueva historia de misterio sobrenatural con el sello de la serie, que llegará a Xbox Series X|S, PlayStation 5 y PC el 29 de octubre de 2024. Max Caulfield, la fotógrafa residente de la prestigiosa Universidad de Caledon, encuentra a su nueva mejor amiga, Safi, muerta en la nieve. Ha sido asesinada. Para salvarla, Max intenta rebobinar el tiempo, un poder que hace años que no usa. Esto no funciona, y en su lugar Max abre un portal a una línea temporal paralela en la que Safi sigue viva y corriendo peligro.

Más detalles narrativos

“Sabíamos que tenía que ser algo especial, que debíamos respetar los dos inolvidables finales de la primera etapa en la historia de Max y a la vez crear algo nuevo. Algo novedoso que tuviera presente los desafíos previos de Max mientras hace avanzar su historia personal, cautivando a gente nueva desde el principio y dándoles a los fans algo que no sabían que querían”.

El vídeo de presentación de Life is Strange: Double Exposure revela más detalles sobre su historia / Elsotanoperdido

Posteriormente, Hannah Telle (intérprete de Max Caulfield) comparte algunos elementos sobre su viaje emocional desde la Max del pasado a la Max de la actualidad: “Max ha evolucionado y sus poderes también. Ella no usó ese poder durante mucho tiempo, por la destrucción que causó. Así que se convirtió en algo distinto. Ahora posee la habilidad de moverse entre dos líneas temporales y está en una posición única para averiguar qué está pasando con la muerte de Safi”.

Nueva habilidad sobrenatural de Max

También se revelan más detalles sobre la nueva habilidad sobrenatural de Max para cruzar entre dos líneas temporales paralelas. El director del juego, Jonathan Stauder, comenta: “Que Max pueda cruzar entre líneas temporales nos ofrece un montón de posibilidades nuevas. Max se moverá entre distintas versiones del mismo lugar, y usará su poder para resolver puzles y descubrir pistas a las que no tendría acceso si no”.

Con imágenes inéditas del juego, la presentación culminó con un vídeo de juego extendido del primer capítulo, en el que la protagonista y sus amigos Safi y Moses, contemplan una lluvia de meteoros desde el tejado del observatorio de Caledon. Sin embargo, las cosas no tardarán en dar un giro extraño.