Tanto su versión para jugar de manera física como su versión digital en 'Magic Arena, Magic: The Gathering' está de enhorabuena con la llegada de su último set: ‘Bloomburrow’. Basado únicamente en animales, Wizards of the Coast, ha puesto un enorme cariño en el diseño de este set en su versión digital, como en el arte de sus cartas; con la creación de un verdadero universo en el bosque de Vallis, donde las criaturas más pequeñas tendrán que hacer frente a temibles amenazas.

Si nunca has jugado a Magic: The Gathering, quizá ‘Bloomburrow’ sea una buena oportunidad para comenzar a jugar o incluso volver al juego: la versión gratuita para jugar en móviles o en PC y Mac, te mostrará sus mecánicas y permitirá disfrutar con su último set. En este nuevo paquete encontrarás magníficas ilustraciones, no solo de los artistas habituales de Magic, sino también de reconocidos protagonistas internacionales que han prestado sus plumas a dar vida al animalista universo de ‘Bloomburrow’, como Mitsuhiro Arita o David Petersen.

Temáticas de juego relacionadas

Los amantes de los animales encontrarán adorables protagonistas con este set, como la ratoncita Mabel y a sus amigos: Gev, el lagarto; Abrazos, el tejón; el conejo Finneas; el murciélago Zoralina; y el ya veterano Planeswalker, Ral Zarek. Todos ellos se ven envueltos en una aventura que tendremos que ir desvelando a la vez que avanzamos en las partidas de Magic.

Bloomburrow demuestra que Magic: The Gathering está en plena forma. / Elsotanoperdido

Las mecánicas de ‘Bloomburrow’ son otras de las características que se añaden con cada set de Magic; se trata de reglas de juego que están íntimamente relacionadas con la temática del set y que se añaden a las ya existentes para renovar el juego por completo. En este caso, llegan algunas de lo más interesante, como Cría, que permite crear duplicados de cartas o Rebuscar, que sacrificando una Comida en el juego permite utilizar diversos efectos para salir del aprieto. En relación con los limitados recursos en el bosque también llega la mecánica Gastar, que dará más ventajas al jugador que use menos recursos. Específicamente con este set también se estrenan las cartas con Hechizos modales, que podremos seleccionarlos pagando con un determinado número de “patitas” que están dibujadas en estas cartas, lo que resulta de lo más adorable y acorde con la temática del set.

Bichitos Valientes

‘Bloomburrow’ tiene 24 criaturas denominadas de forma oficial “bichitos valientes”, que llevarán el peso de las partidas, como Jace, el escultor mental; Liliana de los Reinos Oscuros; y Nissa, la que Sacude el Mundo. Puede que sean pequeñas criaturas, pero muy poderosas si las utilizamos en nuestra partida, y que podremos utilizar para acabar con nuestro rival y con la amenaza que se cierne sobre el bosque de Vallis. Los coleccionistas también tienen su hueco en este set con 42 cartas con diferentes tratamientos premium, que suelen ser el objetivo de los fans de Magic.

Recuerda, si quieres comenzar a jugar a Magic o volver al juego, te recomendamos sin duda el Kit de inicio entre todos los formatos a la venta. Con él podrás jugar tanto en físico como en su versión digital el videojuego Magic Arena. Contiene todo lo que necesitas para disfrutar con un oponente: 2 mazos de 60 cartas (muchas de ellas especiales), fichas y guía de juego de inicio. Además, el completo tutorial te llevará paso a paso a aprender rápidamente las reglas básicas del videojuego, que son las mismas que también se aplican al juego físico.

En definitiva, ‘Bloomburrow’ es el momento ideal para volver a 'Magic: The Gathering' en cualquier versión o para comenzar esta aventura, y además está especialmente dedicado a jugadores de todas las edades.