Amazon Games presenta el hilarante King of Meat, su próximo juego de combate cooperativo

Las altas instancias de Amazon Games han elegido la Opening Night Live de Gamescom 2024, como marco para la presentación de su siguiente proyecto. Se trata de ‘King of Meat’, un título de combate cooperativo de uno a cuatro jugadores, hack and slash, con construcción de mazmorras generadas por los usuarios, que está siendo desarrollado por el estudio británico Glowmade. Inicialmente el videojuego se ha confirmado para las consolas PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam y Nintendo Switch.

Comercialismo corporativo

Ambientado en el místico mundo de Loregok, ‘King of Meat’ llevará a los jugadores a un lugar de dragones, trolls, esqueletos y, por supuesto, comercialismo corporativo, donde la fantasía se encuentra con la ostentación, el glamour y la obsesión mediática de las celebridades modernas. El centro es un concurso de supervivencia donde el jugador es el entretenimiento. Aquí encontrarás contendientes que buscan gloria, riquezas y fama. Todos y cada uno de ellos tendrán que correr en caóticas y estrafalarias mazmorras, enfrentarse a todo tipo de monstruos y tratar de impresionar al público con habilidades y carisma. Así podéis esperar estancias llenas de lava, cuchillas y pinchos giratorios, bolas de fuego ardiente y mucho más, por ejemplo, pezuñas de caballo gigantes, agujeros negros interdimensionales, patitos explosivos o musculitos de gimnasio.

Alegre creatividad

Como contendientes, los jugadores tendrán que luchar para completar mazmorras con equipos de hasta cuatro jugadores. A medida que progresen y aumente su fama, desbloquearan ligas, entornos, trampas y desafíos nuevos, pero sin olvidar que hay que impresionar a la audiencia con armas, combos y Glory Moves. En lo que respecta al juego:

Para el siguiente trabajo de Glowmade, estudio fundado por Jonny Hopper (‘LittleBigPlanet’), Mike Green y Adam Sibbick (‘Fable’), sus responsables han construido la base del producto sobre un principio central de “alegre creatividad”, que se pone de manifiesto en el mundo lleno de vida y energía que se ha creado para ‘King of Meat’.

“Podríamos volver al principio de todo, porque la idea de este mundo tan grande siempre ha estado ahí”, comenta Mike Green, director creativo. “Cuando empezamos, estaba ambientado en un antiguo pub en lo alto de una colina, y dentro del pub había mazmorras llenas de monstruos y caos, con trampas y todo tipo de casquería. Y a partir de ahí, ha cobrado vida por sí solo, especialmente gracias al arte”.

El origen de su nombre

“La gente nos pregunta mucho acerca del origen del nombre del videojuego, y la verdad es que no tenemos ni idea", comenta Jonny Hopper, jefe del estudio. “La primera mención que podemos encontrar está en un documento con el título ‘¿Y si no lo llamamos King of Meat?’, y todas las ideas eran terribles, así que nos quedamos con ese nombre”.