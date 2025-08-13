eSports
Semana 4 de VCT EMEA: Heretics no descansa, GIANTX suma y en KOI vuelven a sonreír
Heretics se mantiene en la parte alta del grupo, GIANTX consolida plaza de playoffs y KOI se reengancha a la lucha
Alberto Yañez - Elsotanoperdido
La cuarta semana de la Fase 2 en EMEA nos ha dejado mucho que contar. Tres jornadas llenas de acción, resultados importantes y movimientos en la parte alta y baja de la tabla. Por su parte, los representantes españoles dejaron patente que no han venido al torneo de paseo y Heretics volvió a salir ganador, GIANTX se apuntó una serie dura y Movistar KOI al fin rompe su mala racha.
Heretics engrasa su maquinaria
El conjunto abrió el miércoles con un 2-0 sobre FUT Esports que confirmó su autoridad en el grupo. Control desde el inicio, ejecución limpia y un rival sin margen. Con este triunfo, Heretics se afianza entre los aspirantes a la fase final y mantiene un ritmo que hasta ahora nadie ha podido frenar.
GIANTX, triunfo trabajado
El jueves fue turno de GIANTX, que se llevó un 2-1 frente a Gentle Mates en una serie ajustada. Supo manejar los momentos críticos y cerrar cuando el marcador estaba más apretado, un resultado que refuerza su posición y alimenta confianza para lo que viene.
KOI respira
El viernes trajo la victoria que los de Movistar necesitaban. Se impusieron 2-1 a Apeks en una eliminatoria donde, pese a ceder un mapa, se supo rematar la faena. No cambia su situación en la clasificación, pero sí le devuelve opciones y corta la dinámica negativa.
Movimientos internacionales
Fuera del bloque español, Natus Vincere superó con autoridad a Karmine Corp por 2-0, un resultado que le impulsa en su grupo. El golpe de la semana lo dio Team Liquid, que se impuso 2-0 a FNATIC y reordena el panorama del grupo B. Además, BBL Esports ganó 2-1 a Team Vitality en un duelo que le mantiene con aspiraciones.
Lo que viene
Con la semana 4 cerrada, la recta final de esta fase se presenta con cruces directos que pueden decidir posiciones. La afición española tiene dos citas con Movistar KOI contra NAVI el miércoles 13 de agosto y GIANTX frente a Team Heretics el jueves 14. El calendario se completa con Apeks-FNATIC, Gentle Mates-Team Vitality, FUT Esports-BBL y Team Liquid-Karmine Corp.
Agenda
- Movistar KOI vs NAVI 13 de agosto 17.00
- Apeks vs FNATIC 13 de agosto 20.00
- GIANTX vs Team Heretics 14 de agosto 17.00
- Gentle Mates vs Team Vitality 14 de agosto 20.00
- FUT Esports vs BBL 15 de agosto 17.00
- Team Liquid vs Karmine Corp 15 de agosto 20.00
Recordar que todos los partidos se pueden seguir en directo, con narración en castellano en el canal oficial de ‘Valorant’ España en Twitch.
