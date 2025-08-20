Gamescom 2025: World of Tanks presenta su actualización 2.0 y un nuevo título independiente World of Tanks HEAT

Las altas esferas de Wargaming han elegido un marco tan importante como la Gamescom alemana como escaparate para realizar dos anuncios que definirán el futuro (y el presente) de ‘World of Tanks’. Por un lado, el clásico de la casa de entretenimiento se prepara para recibir su actualización más importante de los últimos años, que llevará el juego a su versión 2.0, al tiempo que han completado la presentación de ‘World of Tanks: HEAT’ un nuevo título de la línea que será completamente independiente.

La gran actualización de World of Tanks

El próximo 3 de septiembre llegará World of Tanks 2.0, un parche que además de una importante renovación técnica, plantea una auténtica transformación del juego. La incorporación de los tanques de nivel XI abre un terreno inédito con 16 vehículos iniciales que prometen aportar nuevas mecánicas y un sistema de progresión renovado.

World of Tanks 2.0 - Gamescom 2025

Además, más de 350 tanques han sido reajustados para definir mejor sus roles en combate y dar lugar a partidas más equilibradas. El hangar también cambia de aspecto, convirtiéndose en una fábrica donde los vehículos se muestran ensamblados y listos para entrar en acción. La experiencia se completa con una interfaz más clara, un sistema de emparejamiento renovado que busca reducir los tiempos de espera, y la llegada del mapa Nordskar, ambientado en paisajes escandinavos que habían sido muy reclamados por los jugadores.

La guinda al estreno la pondrá el evento narrativo Operation Boiling Point, que permitirá probar los nuevos tanques de nivel XI en un entorno PvE, y un apartado sonoro actualizado con efectos registrados a partir de vehículos reales. Según Michael Broek, director de publicación en Occidente, esta actualización representa “la primera piedra de la futura evolución del juego”.

World of Tanks. / .

¿Qué es World of Tanks: HEAT?

El segundo anuncio de Wargaming abre una línea de trabajo completamente nueva. Se trata de ‘World of Tanks: HEAT’, un shooter táctico free-to-play con batallas rápidas de 10 contra 10 ambientado en una línea temporal alternativa tras la Segunda Guerra Mundial.

La propuesta combina el combate de blindados con elementos propios de los juegos de disparos. Aquí los tanques heroicos cuentan con habilidades especiales ligadas a los Agentes que los manejan y cada vehículo puede equiparse con armamento avanzado, módulos de blindaje y mejoras visuales que modifican el desarrollo de la partida.

World of Tanks: HEAT - Announcement Trailer

El título también adaptará modos conocidos de los shooters, como Conquest o Domination a este estilo de combate, todo esto bajo la tutela del nuevo motor gráfico de Wargaming. Además, será el primer proyecto de la compañía con juego cruzado completo y progresión compartida en PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S y Steam Deck sin perder datos ni progresión entre plataformas. Victor Kislyi, CEO de Wargaming, asegura que ‘HEAT’ representa “una experiencia con tanques completamente nueva, con un ritmo más rápido y mecánicas que antes solo podíamos imaginar”.

World of Tanks. / .

Wargaming lo da todo en Gamescom

Con estos dos anuncios, la empresa busca reforzar la solidez de su franquicia más popular tras más de una década de vida, mientras abre camino hacia nuevas formas de entender sus batallas de blindados. Por un lado, la versión 2.0 actualiza y amplía el título que ya conocen millones de jugadores. Por otro lado, HEAT propone una reinterpretación más rápida y con mayor libertad de personalización. La feria alemana se convierte así en el inicio de la nueva etapa para la franquicia, que en septiembre comenzará a aplicar la actualización 2.0.