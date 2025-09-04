Novedades cómic y manga para septiembre de 2025: las lecturas que no debes perderte este mes

Septiembre arranca con Panini asentando DC en España con nuevas series del Universo Absolute y recuperaciones de líneas muy populares; Norma Editorial pone en marcha un bloque poderoso de manga con 'Digimon Adventure V-Tamer 01', libros con mucha identidad y continuaciones de largo recorrido; mientras Planeta Cómic abre el mes con su remesa de estrenos, manga y clásicos en curso. Nos esperan semanas de lecturas variadas y bien escalonadas que repasamos a continuación.

3 de septiembre

'Lovecraft: El Extraño y otras historias' (Planeta Cómic)

'Dororo' (Planeta Cómic)

Un clásico absoluto del manga que regresa en una cuidada edición de 880 páginas. La historia de Hyakkimaru y Dororo combina acción, terror y drama histórico en el Japón feudal, y permite descubrir de nuevo al “Dios del manga” en una de sus obras más impactantes.

Dororo. / .

4 de septiembre

'Absolute Green Lantern 1' (Panini Comics)

'Absolute Martian Manhunter 1' (Panini Comics)

'Absolute Flash 1' (Panini Comics)

'The Brave and the Bold – Batman: ¿Qué es un calendario?' (Panini Comics)

'Solomon Kane: El anillo de la serpiente 1' (Panini Comics)

'Semantic Error vol. 1' (novela) (Distrito Manga)

'Digimon Adventure V-Tamer 01' (Norma Editorial)

Inicio del rescate del clásico de Tenya Yabuno con una aventura de monstruos digitales con espíritu de primera época, centrada en combates ingeniosos y vínculos entre Tamer y Digimon. Edición pensada para nuevos lectores y veteranos.

Digimon. / .

11 de septiembre

'Superman Treasury Edition 2025' (Panini Comics)

'All In Batman: Hush II 1' + portada alternativa Rafa Sandoval (Panini Comics)

'All In Batman y Robin 1' (Panini Comics)

'All In Aquaman 1' (Panini Comics)

'JSA de Geoff Johns – La colección completa 1' (Panini Comics)

'Un mundo bajo Muerte: Hulk Rojo 1' (Panini Comics)

'El Asombroso Spiderman Gigante' (Panini Comics)

'Aliens vs. Vengadores' (Panini Comics)

'Sam Wilson: Capitán América' (Panini Comics)

'Marvel Essentials: Spiderman Azul' (Panini Comics)

'Spiderman de David Michelinie y Erik Larsen' (Panini Comics)

'Marvel Must-Have: Daredevil Redención' (Panini Comics)

'Marvel Essentials: Pecado Original' (Panini Comics)

En 'Pecado Original', los héroes de Marvel se enfrentan a uno de los eventos más oscuros del universo. Tras el asesinato de Uatu, el Vigilante, la investigación arranca con Nick Furia al frente, destapando una conspiración que involucra a los mayores superhéroes y villanos de la editorial. El evento, escrito por Jason Aaron con dibujo de Mike Deodato Jr., combina el tono de thriller detectivesco con revelaciones que cambian la historia de personajes clave como Thor, Hulk o Iron Man.

Pecado / .

17 de septiembre

'Gorazde' (Planeta Cómic)

Nueva edición de la obra de periodismo gráfico de Sacco sobre la guerra de Bosnia. Incluye introducción de Christopher Hitchens, material inédito y una entrevista del crítico Gary Groth. Considerada una de las novelas gráficas más relevantes de su tiempo, ofrece una mirada cruda a los horrores de la guerra.

18 de septiembre

'Salaryman Z' nº1 (Panini Manga)

'DC Premiere: Titanes 1' (Panini Comics)

'Hitman – La colección completa 1' (Panini Comics)

'DC Compact: Green Arrow Año Uno' (Panini Comics)

'DC Young Adults: El extraño caso de Harleen y Harley' (Panini Comics)

'Little Batman: Mes Uno 1' (Panini Comics)

19 de septiembre

'Un castillo lleno de pájaros negros' (Norma Editorial)

'W0RLDTR33 tomo 1 Terminal' (Norma Editorial)

'The Holy Roller' (Norma Editorial)

'The Holy Roller' es una sátira superheroica creada por Rick Remender, junto al actor Andy Samberg y el músico Joe Trohman, con dibujo de Roland Boschi. La historia presenta como protagonista a un jugador de bolos de vida anodina que, tras una serie de circunstancias absurdas, termina convertido en justiciero. Su arma no son puños ni pistolas, sino una gigantesca bola de bolos que utiliza como herramienta de combate contra el crimen. El cómic mezcla humor negro, acción disparatada y crítica social, con el estilo corrosivo propio de Remender.

Thehollyroller / .

24 de septiembre

'Animales Humanos' nº1 (Planeta Cómic)

'Elon Musk' (Planeta Cómic)

Primera biografía en cómic del empresario más controvertido del planeta. Repasa desde su infancia en Sudáfrica hasta la compra de Twitter, pasando por PayPal, Tesla y SpaceX. Investigación gráfica sobre su vida privada y profesional, con un enfoque crítico y bien documentado.

25 de septiembre

'Aliens vs. Vengadores' (Panini Comics)

'Cable: Amor y Cromo' (Panini Comics)

'Archivos DC: Camelot 3000' (Panini Comics)

'DC Must-Have: Crisis de Identidad' (Panini Comics)

'Predicador 1' (Panini Comics)

'Marvel Premiere: La Edad Oscura' (Panini Comics)

'She Is Beautiful' nº6 (final de serie) (Panini Manga)

'Semantic Error (Manhwa)' nº1 (Panini Manga)

'DC Black Label: El Pacificador se esfuerza mucho' (Panini Comics)

Miniserie firmada por Kyle Starks y el dibujante Steve Pugh que coloca al antihéroe en una de sus misiones más absurdas y autodestructivas. El Pacificador, marcado por su obsesión de imponer la paz a cualquier precio, se ve envuelto en un conflicto que mezcla acción, sátira y crítica social, fiel al tono irreverente que ha popularizado al personaje tras su paso por el cine y la televisión. Publicada bajo el sello Black Label, la obra se presenta con mayor libertad creativa y un planteamiento adulto, para un relato independiente dentro del universo DC.

De vuelta a la rutina

Septiembre deja títulos y estrenos muy apetecibles para arrancar temporada, desde líneas como el Universo Absolute en DC hasta reediciones y el regreso de clásicos manga. Entre tanto, nos volvemos a encontrar en octubre con nuestro repaso de las novedades más interesantes del mes en el panorama editorial.