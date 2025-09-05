'World of Tanks' arranca una nueva etapa con su actualización 2.0: ¿qué cambia y que se mantiene?

Con la actualización 2.0 'World of Tanks' lanza una nueva etapa que trae consigo más tanques, un modo PvE que expande su historia, ajustes de equilibrio y recompensas históricas para todos los jugadores.

Hablamos nada menos que de 16 tanques de nivel XI, reequilibrado de más de 350 vehículos, nuevo mapa, modo PvE con historia, interfaz rediseñada, hangar renovado y un emparejamiento que promete colas más cortas y cruces más justos. Además, hasta mediados de octubre hay regalos solo por iniciar sesión. Si ya posees todos los vehículos del VI al X, recibirás recompensas exclusivas como compensación.

Regalos y economía de cuenta

Veteranos (cuentas creadas antes de 2.0): una línea completa del árbol del VI al X y un paquete con oro, bonos, créditos y 60 días Premium.

Nuevos (registrados tras 2.0): dos líneas completas del VI al X, tres tanques premium, 60 días Premium y millones de créditos.

¿Qué esperar del nivel XI?

El nivel XI añade 16 vehículos con mecánicas propias y progresión renovada. Es un escalón nuevo para el juego y forzará ajustes de composición, posicionamiento y sinergias en el pelotón. Wargaming confirma que llegarán más unidades XI con el tiempo, así que conviene ir testando roles desde el primer día para no quedarse atrás.

Reequilibrado de 350 vehículos

El reajuste afecta a todas las franjas del árbol. La lectura para PC es clara: rotan valores, cambian ritmos de duelo y líneas que tenías aparcadas pueden volver a ser viables. Si llevabas tiempo sin entrar, merece la pena revisar notas y comparar tus setups habituales antes de saltar a las aleatorias.

Interfaz y hangar

El hangar pasa a ser una fábrica donde ves tus carros montarse y equiparse. La UI se simplifica: más información a primera vista y menos pasos para llegar a lo importante. Para el jugador de PC, que suele gestionar inventario, consumibles y tripulaciones con rapidez, es calidad de vida pura.

Modo PvE y mapa nuevo

El 'matchmaking' se ha reescrito con el objetivo de reducir tiempos de espera y equilibrar cruces. Menos picos de BR y partidas con roles más definidos suelen equivaler a sesiones más estables.

Operación Punto de ebullición es el PvE que sirve como puerta de entrada al nivel XI. Puedes probar tres carros XI en un entorno controlado y familiarizarte con sus mecánicas sin quemar créditos.

Nordskar, el nuevo mapa con ambiente escandinavo, llega como petición histórica de la comunidad. Terreno y coberturas invitan a revisar rutas y ángulos de tiro.

Audio y lectura de combate

Se han actualizado efectos de sonido con material grabado de tanques reales. Más claridad en impactos, motores y artillería ayuda a leer mejor las situaciones sin mirar el minimapa cada segundo, algo que los jugadores de PC agradecen cuando sube el ritmo de acciones por minuto.

Con la actualización 2.0, la entrega ha alcanzado más de 250.000 comandantes en línea solo en servidores de la Unión Europea en tan solo 10 horas. Un hito y unos resultados excelentes para un juego que ya cuenta con 15 años, así que recuerda, ¿qué es lo primero que toca? Repasar cargas de munición.