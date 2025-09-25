Promoción
El terrorífico 'OD' presenta nuevo tráiler en el décimo aniversario de Kojima Productions
El vídeo muestra terror ritual con Unreal Engine 5 y escenarios escaneados del mundo real con la colaboración creativa de Jordan Peele
Alberto Yañez - Elsotanoperdido
Durante la celebración del décimo aniversario de Kojima Productions, Hideo Kojima reveló nuevos detalles sobre varios de sus proyectos, entre ellos 'OD', su experiencia de terror desarrollada en asociación con Xbox Game Studios. El evento, llamado Beyond the Strand, nos proporcionó un nuevo tráiler e incluso alguna declaración del creador. Según él, la experiencia será tan intensa que podría llevar a algunos jugadores a “ensuciarse los pantalones”.
Para jugar con pantalones de repuesto
El tráiler de ‘OD’ deja muestras de pasillos oscuros, rituales a la luz de las velas y expresiones hiperrealistas de miedo, resultado del uso de Unreal Engine 5. Kojima comentó que escaneó entornos reales para crear escenarios con mayor verosimilitud. En realidad, la propuesta recuerda a la mítica demo de ‘P.T.’, lanzada en 2014, que sirvió como introducción a ‘Silent Hills’ antes de su cancelación por parte de Konami. La atmósfera evoca una incomodidad y tensión cercanas a aquella prueba de juego.
Nada de terror a medio susto
El reparto incluye una mezcla de estrellas de cine y televisión. La protagonista será Sophia Lillis (‘Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones’, ‘IT’), acompañada por Hunter Schafer (‘Euphoria’) y Udo Kier (‘Bacurau’). El proyecto también cuenta con la colaboración del cineasta Jordan Peele, conocido por películas como ‘Déjame salir’, ‘Nosotros’ y ‘Nop’, que participa en el desarrollo creativo.
Durante la presentación, Kojima reforzó que ‘OD’ no pretende explorar un tipo de terror convencional, sino algo experimental que debería provocar reacciones extremas. A algunos les encantará, otros lo rechazarán por completo. “Ese es el impacto que busco”. El objetivo es crear una experiencia que vaya más allá del susto inmediato, algo que conmueva la mente y el cuerpo. Este tipo de declaraciones está en consonancia con otros comentarios previos del creativo sobre su deseo de desarrollar una propuesta más profunda que un juego de “susto repentino”.
Nada sobre la trama hasta ahora
La trama de ‘OD’ sigue sin revelarse. El tráiler insinúa un suceso ocurrido hace diez años, aunque no hay sinopsis oficial. También se mantiene la intención de integrar tecnologías en la nube, una característica que Kojima ya mencionó al anunciar el juego en The Game Awards 2023. En todo caso, el proyecto continúa en desarrollo y no tiene fecha de lanzamiento confirmada. Se espera su llegada a Xbox Series X|S y PC, como parte del acuerdo con Xbox Game Studios.
OD - Knock Teaser Trailer
Death Stranding Mosquito
Además de ‘OD’, Kojima también aprovechó para presentar un avance de ‘PHYSINT’, su juego de espionaje táctico aún en etapas tempranas y ‘Death Stranding: Mosquito’, que es el nombre que recibe la adaptación al formato anime del juego. A través de un vídeo que dura poco más de dos minutos, el equipo presenta un nuevo protagonista para contar una historia distinta de la trama principal.
Tampoco se reveló la fecha de estreno. Sí se confirmó que será un largometraje de animación, escrito por Aaron Guzikowski (‘Raised by Wolves’). El tráiler también indica que la dirección no corre a cargo de Hideo Kojima. La firma Hiroshi Miyamoto, de ABC Animation Studio.
El protagonista de ‘Mosquito’ parece tener cierta conexión con un personaje del entorno de Sam Bridges. El misterioso héroe (o posible villano) deja entrever su capacidad y agresividad para proteger a una de las criaturas BT que hostigan a los porteadores en el juego. Este podría ser un camino atractivo que expande el universo centrándose en sus criaturas más enigmáticas.
Death Stranding Mosquito - Teaser Trailer
Una jornada ajetreada para Kojima
Muchas novedades interesantes alrededor del universo del popular creativo nipón, que aprovechó la celebración del décimo aniversario de Kojima Productions para actualizarlas. Entre ellas ‘OD’, en colaboración con Xbox, ‘PHYSINT’, el “no Metal Gear” que tiene la desarrolladora entre manos, y ‘Death Stranding Mosquito’, que al menos deja un planteamiento muy interesante. Nada mal para un solo día.
- Jonathan 'cayó fulminado en el suelo' mientras sus amigos de Cáceres y el grupo de Navalmoral continuaban la reyerta 'alrededor' de su cuerpo: este es el atestado policial que desgrana lo ocurrido
- El adiós más triste a Pirlo en Cáceres: 'Por todas las noches de baile que pasamos juntos. Tus amigos no te olvidan
- El cura de Cáceres en el desgarrador adiós a Pirlo, muerto tras un golpe en una reyerta: 'No matarás es un mandamiento de Dios
- Autorizada la compra de la compañía extremeña Líder Aliment, con más de 200 supermercados Spar
- Esto dice el auto judicial que instruye el caso por la muerte en la reyerta de Cáceres: 'Supone una maldad gratuita que no tiene ninguna justificación posible
- Tres heridos en un choque frontal con una persona atrapada en la ronda Norte de Cáceres
- Barras en la calle sí, botellón no: el Ayuntamiento de Cáceres marca normas para disfrutar de San Miguel con responsabilidad y a tope de charanga
- La Junta de Extremadura exige la dimisión de Miguel Ángel Gallardo: 'El acta de diputado no es compatible con sentarse en el banquillo