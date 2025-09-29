La última oferta de Vodafone: fibra y móvil con Samsung o Smart TV de regalo
El cierre de la campaña Back to School llega con una propuesta que convierte a Vodafone en una de las opciones más atractivas del mercado de telecomunicaciones.
La operadora con la mejor relación calidad precio en oferta convergente, lanza ahora un paquete que incluye fibra óptica, dos líneas móviles con datos ilimitados (primeros 150GB a velocidad 5G) y Vodafone TV con acceso a Netflix, HBO Max, Disney+ y Prime por 49€ al mes durante los primeros seis meses.
Y, como novedad, los nuevos clientes podrán elegir un Samsung Galaxy A17 5G o una Smart TV Xiaomi A 2025 HD 32" HDR totalmente gratis, un valor añadido que refuerza la experiencia de conectividad y entretenimiento.
El auge de las ofertas “todo en uno”
El aumento de este tipo de ofertas que unifican servicios de Internet, telefonía con datos móviles y televisión refleja una tendencia creciente entre los consumidores que buscan simplificar la gestión de sus servicios de telecomunicaciones. Cada vez más hogares optan por unificar fibra, telefonía móvil y televisión de pago en un único paquete, lo que permite ahorrar tiempo, reducir costes y centralizar la factura mensual.
En este contexto, la nueva propuesta de Vodafone se posiciona como una opción especialmente atractiva: no solo combina conectividad, comunicación y entretenimiento en un solo plan, sino que además añade un dispositivo de regalo por 0€, ya sea un Samsung Galaxy A17 5G o una Smart TV Xiaomi A 2025 HD 32”, aportando un valor tangible inmediato y reforzando la experiencia integral del usuario. Esta combinación convierte a las ofertas todo en uno en la opción preferida para quienes buscan comodidad, ahorro y la mejor tecnología sin complicaciones.
Un pack todo en uno con ahorro y tecnología de regalo
La oferta de Vodafone combina lo mejor de la conectividad y el ocio digital en un único paquete. Con fibra de hasta 1 Gbps, dos líneas móviles con datos ilimitados (primeros 150GB a velocidad 5G) y acceso a las principales plataformas de streaming, el ahorro para el consumidor es evidente: 49 €/mes durante seis meses y 71 €/mes después (81€/mes con Fibra 1Gps), lo que se traduce en más de 130€ de ahorro anual frente a tarifas individuales.
El regalo del dispositivo marca la diferencia frente a otras ofertas del mercado: los clientes pueden optar por un Samsung Galaxy A17 5G, ideal para aprovechar la red 5G de Vodafone, o una Smart TV Xiaomi A 2025 HD 32" HDR, perfecta para disfrutar de Vodafone TV y los contenidos de streaming en la mejor calidad.
Vodafone TV y plataformas streaming, ahora más completas
El entretenimiento es otro de los grandes atractivos de esta oferta. Vodafone TV permite acceder a más de 100 canales de televisión, además de Netflix, HBO Max, Disney+ y Prime. Con el decodificador 4K incluido, control por voz y soporte Dolby Atmos, los usuarios pueden crear su propio plan de cine, series, deportes o infantil, adaptado a los intereses de cada hogar.
El acceso multidispositivo permite disfrutar del contenido en Smart TV, tablet, móvil o navegador, con hasta dos reproducciones simultáneas, garantizando entretenimiento sin interrupciones en toda la casa.
Una oportunidad limitada que combina valor y flexibilidad
El paquete de Vodafone no solo destaca por su precio y regalo, sino también por la flexibilidad y calidad de su red: fibra ultrarrápida, cobertura 5G y una instalación gratuita en 24-48 horas en ciudades como Madrid o Barcelona, entre otras. La combinación de conectividad, comunicación y entretenimiento en un solo paquete hace que esta oferta sea especialmente competitiva para el cierre de la campaña Back to School.
Importante: esta promoción de fibra, móvil y televisión con dispositivo por 0€ estará activa por tiempo limitado, por lo que los interesados deben actuar rápido para aprovechar el dispositivo de regalo y el precio reducido durante seis meses.
Con esta propuesta, Vodafone refuerza su posición como líder en relación calidad-precio en productos convergentes que combinan Internet, móvil y televisión. La oferta incluye fibra, dos líneas móviles, Vodafone TV con las principales plataformas de streaming y un dispositivo de regalo por 0€, todo pensado para quienes quieren empezar el curso escolar con conectividad, entretenimiento y ahorro. Una oportunidad que combina tecnología y valor añadido, difícil de superar en el mercado actual.
Los usuarios interesados que quieren aprovechar la oferta y estrenar móvil Samsung gratis o smart TV por 0€, pueden realizar la contratación online en la página web oficial de Vodafone España.
