Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Así quedan los precios de Xbox Game Pass en España tras la reordenación de planes

Essential 8,99, Premium 12,99 y Ultimate 26,99 euros con diferencias importantes en el catálogo, lanzamientos y recompensas

Así quedan los precios de Xbox Game Pass.

Así quedan los precios de Xbox Game Pass. / Xbox

Alberto Yañez - Elsotanoperdido

La evolución de Xbox Game Pass sugerida por sus directivos en las últimas semanas se materializa ahora con el anuncio de una subida en los precios del servicio de suscripción de la compañía de Redmond. Los planes se verán afectados por cambios, con modificaciones importantes en las suscripciones, nuevas bonificaciones y un aumento significativo en el precio del plan más completo, el modelo Ultimate.

Incremento de precios

Empecemos con la información confirmada por Microsoft: desde el miércoles 1 de octubre de 2025, el precio mensual de los planes Essential y Ultimate aumentará a 8,99 y 26,99 euros al mes, respectivamente, con un incremento del 50% en este último. Sin embargo, el plan Estándar actual se convertirá en Premium y se ofrecerá a 12,99 euros al mes. A continuación, tienes un resumen de las nuevas funciones y el contenido previsto para cada plan del nuevo Xbox Game Pass.

Xbox Game Pass Essential - 8,99 euros al mes

Más de 50 videojuegos accesibles

Juegos en la nube ilimitados

Acceso al modo multijugador en las consolas Xbox

Hasta 25 euros canjeables en Microsoft Store con puntos de recompensa

Así quedan los precios de Xbox Game Pass.

Así quedan los precios de Xbox Game Pass. / Xbox

Xbox Game Pass Premium - 12,99 euros al mes

Más de 200 videojuegos accesibles

Nuevos juegos propios de Xbox disponibles dentro del año de su lanzamiento (con la excepción de Call of Duty, que está disponible desde el primer día)

Juegos en la nube ilimitados

Beneficios en el juego, incluidos los de Riot Games

Hasta 50 euros canjeables en Microsoft Store con puntos de recompensa

Así quedan los precios de Xbox Game Pass.

Así quedan los precios de Xbox Game Pass. / Xbox

Xbox Game Pass Ultimate - 26,99 euros al mes

Más de 400 videojuegos accesibles

Más de 75 juegos nuevos disponibles desde el primer día cada año, incluidos juegos propios de Xbox

Fortnite Crew (a partir de noviembre), Ubisoft+ Classics y EA Play

Cloud Gaming ilimitado con mejoras de calidad

Beneficios en el juego, incluidos los de Riot Games

Hasta 100 euros para canjear en Microsoft Store con puntos de recompensa

Así quedan los precios de Xbox Game Pass.

Así quedan los precios de Xbox Game Pass. / Xbox

Una revolución que tiene su coste

Microsoft llevaba semanas insinuando cambios en Xbox Game Pass y la subida de precios llega con la reordenación de planes y, previsiblemente, con la inminente llegada del próximo 'Call of Duty', un factor que podría haber impulsado el encarecimiento de la suscripción que incluye acceso a los juegos desde el primer día. Ahora solo falta comprobar cómo se lo tomarán los usuarios.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Batidas nocturnas en la avenida de la Hispanidad de Cáceres para localizar los puntos negros y con mala iluminación
  2. Los seis mejores alumnos de la ESO en Extremadura y sus institutos
  3. Cinco restaurantes en los que debes comer (si aún no lo has hecho) este otoño en Cáceres
  4. Tres meses de cortes de tráfico para construir la autovía de Cáceres a Badajoz, que avanza en el enlace con la A-66
  5. Toallas del SES en un hotel de Marruecos, la sorpresa de un influencer: 'Del Área de Salud de Navalmoral de la Mata, en Extremadura. O sea yo me quedo muerto
  6. El cabecilla de los 'Hilarios' de Plasencia que protagonizó una fuga 'de película' en Valladolid, detenido por la policía
  7. Antonio Hurtado, en Cáceres, tras conocer que tendrá 32 nuevos árboles para mitigar las altas temperaturas: 'Esto parecía un horno
  8. Octubre caliente en Extremadura con huelga de médicos, docentes y estudiantes: estos son los servicios mínimos fijados

El Ibex 35 sigue en máximos de 2007 tras subir un 0,2%

El Ibex 35 sigue en máximos de 2007 tras subir un 0,2%

Oportunidad única en Cáceres: piso de 133 m² con patio, garaje y trastero en zona centro por 165.000 euros

Oportunidad única en Cáceres: piso de 133 m² con patio, garaje y trastero en zona centro por 165.000 euros

Gerardo Mariñas presenta 'El Cambio Permanente', una guía esencial para liderar en tiempos de incertidumbre

Gerardo Mariñas presenta 'El Cambio Permanente', una guía esencial para liderar en tiempos de incertidumbre

Así quedan los precios de Xbox Game Pass en España tras la reordenación de planes

Así quedan los precios de Xbox Game Pass en España tras la reordenación de planes

Vídeo | Día Internacional del Mayor en Badajoz

Vídeo | Día Internacional del Mayor en Badajoz

Crean el primer genoma funcional diseñado con IA

Crean el primer genoma funcional diseñado con IA

El paro en Extremdura sube en 218 personas en septiembre y alcanza los 65.177 desempleados

El paro en Extremdura sube en 218 personas en septiembre y alcanza los 65.177 desempleados

Dos aviones colisionan "a escasa velocidad" en un aeropuerto en Nueva York

Dos aviones colisionan "a escasa velocidad" en un aeropuerto en Nueva York
Tracking Pixel Contents