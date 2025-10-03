Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

E-sports

Arrancan las finales de VALORANT Champions en París sin equipos españoles

Fin de semana decisivo en el Accor Arena con FNATIC, NRG, DRX y Paper Rex en la lucha por la copa

Arrancan las finales de VALORANT Champions en París sin equipos españoles.

Arrancan las finales de VALORANT Champions en París sin equipos españoles. / Elsotanoperdido

Alberto Yañez - Elsotanoperdido

La fase final de VALORANT Champions 2025 ya está en marcha en París y llega sin representación española. Team Heretics y GIANTX se despidieron antes del fin de semana, dejando el tramo final para cuatro pesos pesados que se han ganado el billete a base de series muy serias. El título se decide entre FNATIC, NRG, DRX y Paper Rex en el Accor Arena.

Adiós a Heretics y GIANTX

El camino español se torció pronto. Heretics cayó 0-2 ante MIBR en el cuadro superior y, ya en la repesca, se impuso 2-1 a GIANTX en un duelo que garantizaba el KO de uno de los dos representantes. En la siguiente ronda, Paper Rex frenó a los madrileños por 2-1 y apagó definitivamente el sueño de pelear por las medallas. GIANTX, por su parte, cedió 0-2 con NRG en su debut de playoffs y quedó relegado al cuadro inferior antes del cruce fratricida.

Arrancan las finales de VALORANT Champions en París sin equipos españoles.

Arrancan las finales de VALORANT Champions en París sin equipos españoles. / Elsotanoperdido

El cuadro, al rojo vivo

Por arriba, FNATIC y NRG se miden en la final del cuadro superior (Bo3); el ganador volará directo a la gran final del domingo. Por abajo, DRX y Paper Rex juegan la semifinal del cuadro inferior (Bo3); el vencedor peleará mañana la final del cuadro inferior (Bo5) contra el perdedor del FNATIC–NRG por el último billete a la finalísima. Horarios en hora peninsular: hoy 13:00 y 16:00, sábado 13:00, domingo 13:00.

FNATIC llega desde un alto nivel competitivo tras superar a Paper Rex en semifinales del upper. NRG viene de tumbar a MIBR y de un cruce sólido ante GIANTX. Partido con aroma a final anticipada. En la parte baja, DRX ha sobrevivido a una repesca durísima y Paper Rex sigue siendo puro vértigo en ataque pese a su caída al lower. Cualquier error puede costar el torneo.

Dónde verlo

Las finales se disputan del 3 al 5 de octubre en el Accor Arena de París y pueden seguirse en los canales oficiales, con cobertura y guía del evento en la web. La retransmisión en castellano se emite en el canal de Valorant España en Twitch.

Próximas citas (CEST)

Final del cuadro superior: FNATIC vs NRG - viernes 3/10, 13:00

Semifinal del cuadro inferior: DRX vs Paper Rex - viernes 3/10, 16:00

Final del cuadro inferior: sábado 4/10, 13:00 (Bo5)

Gran final: domingo 5/10, 13:00 (Bo5)

Con los españoles fuera, queda un fin de semana para sentarse a disfrutar del mejor VALORANT del año y ver quién levanta la copa en París.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Batidas nocturnas en la avenida de la Hispanidad de Cáceres para localizar los puntos negros y con mala iluminación
  2. Denuncia contra el proceso de estabilización en la Junta de Extremadura: trabajadoras sociales y terapeutas ocupacionales dicen que se está estabilizando a personas que ya han obtenido plaza fija
  3. Tres meses de cortes de tráfico para construir la autovía de Cáceres a Badajoz, que avanza en el enlace con la A-66
  4. El Dallas lleva su cocina casera y guisos con fundamento a los juzgados de Cáceres
  5. ¿Qué son los 'cogoteros'? Así son las bandas criminales que aterrorizan a Cáceres
  6. El Estatuto de Autonomía de Extremadura ya permite una legislatura de cuatro años si se adelantan las elecciones
  7. El capitán del Ejército del Aire José Arroyo Garrón recibe la medalla ‘DANA 2024’
  8. El baúl de los recuerdos se abre en Mérida para los cazatesoros del coleccionismo

El aeródromo de Mirabel, clave en la oleada de incendios, en su segundo año en funcionamiento

El aeródromo de Mirabel, clave en la oleada de incendios, en su segundo año en funcionamiento

BBVA y Sabadell se denuncian ante la CNMV por su actuación durante la aceptación de la opa

BBVA y Sabadell se denuncian ante la CNMV por su actuación durante la aceptación de la opa

Esta es la programación de octubre del Museo Helga de Alvear: poesía, nuevas obras y una fiesta inclusiva

Esta es la programación de octubre del Museo Helga de Alvear: poesía, nuevas obras y una fiesta inclusiva

VIDEO | La icónica lámpara Descending Light cambia de sala en el Helga

VIDEO | La icónica lámpara Descending Light cambia de sala en el Helga

La satisfacción con la sanidad madrileña alcanza su nivel más alto en cuatro años, según un estudio de Ipsos

La satisfacción con la sanidad madrileña alcanza su nivel más alto en cuatro años, según un estudio de Ipsos

Los obispos extremeños, reunidos en Jarilla: "el dinero es necesario para salir adelante, pero que no caigamos en pensar que lo es todo"

Los obispos extremeños, reunidos en Jarilla: "el dinero es necesario para salir adelante, pero que no caigamos en pensar que lo es todo"

Israel intercepta al último barco de la Flotilla

Israel intercepta al último barco de la Flotilla

Dos policías que detuvieron a los investigados por el tiroteo en Plasencia reciben la cruz al mérito policial

Dos policías que detuvieron a los investigados por el tiroteo en Plasencia reciben la cruz al mérito policial
Tracking Pixel Contents